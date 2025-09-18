type here...

La Russia ha consegnato i corpi di 1.000 soldati ucraini

AgenPress. L’Ucraina ha ricevuto i corpi di 1.000 militari ucraini caduti nella guerra iniziata con l’invasione della Russia.

Oltre 7.000 morti, la maggior parte dei quali non identificati, sono stati consegnati all’Ucraina negli ultimi mesi, durante i molteplici scambi scaturiti dai colloqui tra le due parti a Istanbul all’inizio di quest’anno.

In una dichiarazione, il Consiglio di coordinamento ucraino per i prigionieri di guerra ha affermato che i funzionari lavoreranno per identificare i morti.

