Oltre 79 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore

AgenPress. Oltre 79 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, la maggior parte dei quali nella città di Gaza.

Le forze israeliane controllano la periferia orientale di Gaza City e negli ultimi giorni hanno bombardato le zone di Sheikh Radwan e Tel al-Hawa, da dove potranno avanzare verso le zone centrali e occidentali, dove ha trovato rifugio la maggior parte della popolazione.

L’ufficio stampa del governo controllato da Hamas ha dichiarato che 3.542 persone sono state uccise nella Striscia di Gaza dall’11 agosto, giorno in cui Benjamin Netanyahu ha annunciato l’intenzione di prendere il controllo dell’enclave.

È stato riferito che il 56% di loro è stato ucciso a Gaza City e nella parte settentrionale dell’enclave e il 44% nelle zone centrali e meridionali, il che, secondo l’ufficio stampa, dimostra che Israele sta cercando di devastare la parte settentrionale senza tuttavia risparmiare le zone più meridionali.

Il numero totale di palestinesi uccisi nella guerra biennale tra Israele e Hamas ha superato giovedì quota 65.000, secondo le autorità sanitarie di Gaza. La guerra è stata innescata dagli attacchi dei militanti guidati da Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e 251 sono state prese in ostaggio, secondo le autorità israeliane.