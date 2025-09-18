type here...

OMS: gli ospedali di Gaza sono “sull’orlo del collasso”

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato oggi l’allarme sulla grande offensiva dell’esercito israeliano nella parte settentrionale di Gaza, affermando che gli ospedali sono “sull’orlo del collasso”.

“I feriti e le persone con disabilità non possono essere trasferiti in luoghi sicuri, il che mette a serio rischio la loro vita. Gli ospedali, già sovraffollati, sono sull’orlo del collasso, mentre l’escalation della violenza blocca l’accesso e impedisce all’OMS di consegnare rifornimenti vitali”.

