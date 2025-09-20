Sei dei sette membri del consiglio di amministrazione di TikTok negli Stati Uniti saranno americani

AgenPress. Secondo quanto affermato oggi dalla Casa Bianca, le trattative in corso con Pechino prevedono che sei dei sette membri del consiglio di amministrazione dell’app TikTok negli Stati Uniti saranno americani.

“TikTok sarà di proprietà per la maggior parte degli americani negli Stati Uniti. Ci saranno sette membri nel consiglio di amministrazione, sei dei quali saranno americani”, ha dichiarato la portavoce presidenziale Caroline Levitt.

La portavoce ha aggiunto che “la supervisione dei dati e della privacy sarà affidata a una delle più grandi aziende tecnologiche americane, Oracle, e anche l’algoritmo sarà controllato dagli Stati Uniti”.

Secondo Levitt, “tutti questi elementi sono già stati concordati” tra le parti, ma ora “devono essere finalizzati”. “Penso che ciò accadrà nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

Ieri, il presidente Donald Trump ha dichiarato, dopo una telefonata con il suo omologo cinese Xi Jinping, che la firma di un accordo su TikTok potrebbe ora essere una “mera formalità”.

Pechino non ha dato alcuna indicazione in merito dopo il colloquio tra i due capi di Stato.

Per quanto riguarda TikTok, il presidente cinese ha semplicemente invitato gli Stati Uniti a “fornire un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio per le aziende cinesi che investono negli Stati Uniti”.

Queste trattative si svolgono mentre una legge statunitense prevede il divieto della piattaforma negli Stati Uniti, in nome della sicurezza nazionale.

Tuttavia, dopo essere tornato alla Casa Bianca, Donald Trump ha cercato di trovare un modo per mantenere la piattaforma in funzione trasferendo le operazioni statunitensi di TikTok a un consorzio di investitori americani, tra cui il suo alleato Larry Ellison, a capo di Oracle.

Donald Trump attribuisce a TikTok il merito di averlo aiutato ad aumentare la sua popolarità tra i giovani americani durante l’ultima campagna presidenziale.