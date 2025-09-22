Repubblica Democratica del Congo: una crisi senza fine

AgenPress. Nella Repubblica Democratica del Congo – soprattutto nella zona orientale del Paese – l’escalation del conflitto armato sta provocando sfollamenti di massa e aggravando un quadro già fortemente emergenziale: attualmente si stima che più di 21 milioni di persone necessitino di supporto immediato in termini di protezione, accesso al cibo, all’acqua pulita, salute, rifugi temporanei e beni di prima necessità. La situazione nutrizionale è allarmante: circa 25,6 milioni di persone affrontano livelli di insicurezza alimentare, di cui 4,5 milioni bambini sotto i cinque anni che necessitano di cure nutrizionali. L’accesso all’istruzione è, naturalmente, compromesso: oltre 2000 scuole e spazi didattici sono stati chiusi nel Nord e Sud Kivu e a quasi 800mila bambini è stata negata la possibilità di ricevere un’educazione. Complessivamente, considerando anche la provincia di Ituri, più di 1,6 milioni di bambini nella Repubblica Democratica del Congo orientale non hanno accesso all’istruzione.

Presente sul campo dal 1977, COOPI conosce profondamente il Paese dove svolge attività di protezione, di prevenzione e contrasto della malnutrizione e di promozione della sicurezza alimentare. Attualmente l’organizzazione sta portando avanti 19 progetti nelle zone Nord Kivu, Haut-Katanga, Kasai Central, Ituri e Bas-Uéleé e nel solo 2024 ha raggiunto complessivamente oltre 437 mila beneficiari. In particolare, in risposta alla grave malnutrizione che colpisce il Paese e ai bisogni urgenti di bambini e madri vulnerabili, COOPI si occupa della presa in carico di bambini affetti da malnutrizione severa e moderata, promuove campagne di sensibilizzazione su buone pratiche di allattamento, attiva screening neonatali per la malnutrizione e formazione, crea mense scolastiche e segue l’assistenza nutrizionale per bambini e bambine reintegrati nel sistema scolastico.