Discorso del Presidente António Costa all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite

AgenPress. Il mondo si trova di fronte a una scelta cruciale. Vogliamo un ordine internazionale basato su regole, che rispetti il multilateralismo e la Carta delle Nazioni Unite? Oppure un mondo caotico basato su unilateralismo, violenza e disgregazione?
L’Unione Europea sa dove si colloca. Siamo un progetto di pace, di riconciliazione, di giustizia sociale. Siamo – e rimarremo – strenui difensori del multilateralismo, dell’ordine internazionale basato sulle regole e della Carta delle Nazioni Unite.
L’alternativa all’ordine internazionale basato sulle regole è un mondo caotico e violento. Come si è visto in Sudan, un conflitto devastante e poco denunciato, con distruzioni di proporzioni enormi. Come si è visto a Gaza. Come si è visto in Ucraina.
A Gaza. Dove assistiamo a una sofferenza inimmaginabile. Bambini che muoiono di fame. Famiglie distrutte. Una catastrofe umanitaria che sconvolge la coscienza del mondo. L’uso della fame come arma di guerra è immorale. Un’azione che definisce le parole.
L’Unione Europea condanna il terrorismo in tutte le sue forme. Gli orribili attacchi di Hamas non possono essere dimenticati. Sosteniamo il diritto di Israele alla sicurezza. Ogni Paese, ogni popolo, ha il diritto di vivere in sicurezza. I terroristi devono essere rilasciati immediatamente.
Anche il popolo palestinese ha lo stesso diritto alla sicurezza e a vivere in uno Stato sostenibile. Una soluzione negoziata a due Stati è l’unica via per la pace. Sicurezza per entrambi i popoli. Dignità per entrambi. Questa è la soluzione che cerchiamo.
L’Unione Europea è stata un partner indispensabile nella regione. Siamo il principale fornitore di aiuti umanitari ai palestinesi. I finanziamenti europei hanno mantenuto in funzione ospedali, scuole e istituzioni. Nel corso degli anni, siamo stati il principale sostenitore dell’Autorità Nazionale Palestinese, supportandola nel suo programma di riforme e nei suoi sforzi per garantire un controllo efficace su tutto il territorio palestinese.
L’Unione Europea si assume pienamente le proprie responsabilità. Ma noi, da soli, non possiamo fermare questa catastrofe umanitaria. La pace in Medio Oriente richiede una risposta collettiva. Abbiamo bisogno che tutti si assumano le proprie responsabilità. Dobbiamo agire insieme e chiedere:
- Il rilascio incondizionato di tutti gli host.
- Un cessate il fuoco immediato.
- Accesso umanitario completo e senza ostacoli.
- Fine degli insediamenti illegali.
- Un impegno rinnovato e credibile per una soluzione a due Stati.
Questo è stato il forte messaggio della Conferenza dei due Stati, ospitata lunedì da Francia e Arabia Saudita, alla quale l’Unione Europea si è impegnata pienamente.
In Ucraina. Una nazione sovrana è stata brutalmente attaccata da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Una palese violazione della sovranità, dell’integrità territoriale, del rispetto dei confini riconosciuti a livello internazionale e del diritto di scegliere il proprio destino. Principi che vincolano tutti i membri delle Nazioni Unite.
Questa aggressione non minaccia solo l’Ucraina. Minaccia ogni nazione presente in questa Assemblea. Se accettiamo l’invasione russa dell’Ucraina, nessun Paese sarà mai al sicuro. C’è una sola causa profonda di questa guerra: il rifiuto della Russia di riconoscere il diritto dell’Ucraina di scegliere il proprio destino. Per oltre tre anni, questa guerra ha mietuto vittime innocenti, distrutto città e alimentato l’insicurezza globale. La nostra sicurezza collettiva è legata alla resilienza dell’Ucraina.
L’Unione Europea sostiene fermamente l’Ucraina. Nella sua lotta per una pace giusta e duratura. Nei suoi sforzi per porre fine alle uccisioni e portare la Russia al tavolo dei negoziati. Nella sua futura ricostruzione. Nel fornire garanzie di sicurezza per prevenire futuri attacchi. Nel suo percorso verso la piena adesione all’Unione Europea.
Continueremo a fare pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra. Chiediamo negoziati significativi, un cessate il fuoco immediato e una pace giusta e duratura. Questa non è una lotta che riguarda solo l’Ucraina. È una lotta per i principi che tutti noi abbiamo a cuore.
L’Unione Europea è determinata a costruire un mondo fondato sui valori fondamentali che condividiamo con le Nazioni Unite: pace, diritti umani e sviluppo duraturo.
I diritti dell’uomo sono il fondamento della pace e della stabilità mondiale.
La protezione sociale, il lavoro dignitoso, l’égalité entre les femmes et les men, ainsi que la lutte contre la pauvreté, ne sont pas facultatifs. Queste sono le garanzie della dignità umana. Di stabilità sociale. E una pace durevole tra le nazioni.
L’Unione europea difende la libertà, la democrazia e i diritti dell’uomo. I valori oggi sono minacciati dalla disinformazione e dall’uso abusivo delle tecnologie numeriche.
Ora disponiamo di standard globali, meccanismi di trasparenza e responsabilità, che sono dinamici anche nelle tecnologie che dobbiamo inquadrare. Per fare in modo che le tecnologie numeriche diano i mezzi d’azione ai cittadini – e non agli autocrati, né ai nuovi oligarchi della tecnologia.
L’Unione Europea difende un approccio all’intelligenza artificiale centrato sull’uomo. Siamo all’avanguardia del premier cadre réglementaire globale per un’intelligenza artificiale responsabile. E il nostro appello a un livello di ambizione equivalente a quello internazionale. Nel nostro appuyant sur nos valeurs fondamentalis: la dignità, la démocratie et l’État de droit.
Il cambiamento climatico non è una fake news. È un fatto scientificamente provato che influenza il nostro presente e il nostro futuro. La distruzione e le morti causate da incendi, inondazioni e uragani non sono una bufala: sono reali.
Inoltre, investire nella decarbonizzazione è fondamentale per la sovranità energetica di ciascun Paese, l’innovazione e la competitività delle nostre economie. Per questo motivo, l’Unione Europea aderisce pienamente agli impegni dell’Accordo di Parigi, puntando a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Continueremo a promuovere attivamente la protezione dei nostri oceani, polmoni e linfa vitale del nostro pianeta. Accogliamo con favore la ratifica del Trattato delle Nazioni Unite sull’alto mare per salvaguardare la biodiversità oltre la giurisdizione nazionale.
Sviluppo sostenibile significa anche costruire partnership, non dipendenze. Siamo in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico. Attraverso il programma Global Gateway, l’Unione Europea sta mobilitando 300 miliardi di euro da qui al 2027 in investimenti sostenibili e per la connettività in tutto il mondo. Un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Inoltre, l’Unione Europea, insieme ai suoi Stati membri, rappresenta il 42% degli aiuti allo sviluppo globali. Siamo il principale donatore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’UNICEF e del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo. Abbiamo guidato e continueremo a guidare la solidarietà globale, anche in questi tempi di gravi difficoltà finanziarie che colpiscono il sistema delle Nazioni Unite.
Infine, dobbiamo portare avanti la riforma dell’architettura finanziaria internazionale per la gestione del debito. Ciò la renderà più equa, più inclusiva e più adatta alle sfide attuali. Ciò ci aiuterà anche a colmare il divario nei finanziamenti allo sviluppo, seguendo il percorso delineato dall’Impegno di Siviglia.
L’Unione Europea è un partner globale. L’Unione Europea e i suoi Stati membri sono convinti sostenitori politici e i maggiori donatori collettivi delle Nazioni Unite, in quanto pilastro del sistema multilaterale. Collaboriamo a stretto contatto con altri partner regionali. Per questo motivo, stiamo costruendo partenariati commerciali e industriali più solidi in tutto il mondo.
Stiamo portando avanti accordi con Mercosur, Messico, India, Indonesia, Filippine e Thailandia. Non solo per promuovere il commercio, ma anche per aumentare la prevedibilità e la resilienza a livello globale. Un’agenda commerciale e di investimento basata su equità, sostenibilità, innovazione digitale, diritti dei lavoratori e allineamento climatico. Perché sono gli accordi commerciali, non i dazi, a offrire vantaggi concreti a tutti i Paesi, le aziende e i cittadini.
In un mondo multipolare e frammentato, stiamo costruendo una potente rete globale di partnership con l’Africa, l’America Latina e i Caraibi, gli Stati Uniti e il Canada, il mondo arabo, l’Asia e il Pacifico, nonché con i nostri vicini europei.
Nel mondo multipolare odierno, non esiste un Sud o un Nord del mondo. Entrambi sono plurali. L’Unione Europea continuerà a collaborare con tutti i partner in uno spirito di solidarietà globale e di partenariato significativo. Perché la multipolarità ha bisogno di un sistema multilaterale efficace.
Un ordine internazionale basato su regole, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite. Questo impegno deriva dalla nostra storia. L’Europa si è ricostruita dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale attraverso la pace, la riconciliazione e l’integrazione. Sappiamo che questi principi funzionano, perché hanno funzionato per noi.
In un momento in cui la cooperazione internazionale è messa a dura prova, il valore di partnership affidabili non è mai stato così grande. L’Unione Europea è un partner affidabile e prevedibile e sostiene fermamente le Nazioni Unite. Ne difenderemo i principi. Sosteniamo le riforme del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Lavoriamo per rendere le Nazioni Unite più inclusive, più rappresentative e più efficaci, con l’iniziativa di riforma UN80 e l’attuazione del Patto per il Futuro.
In un momento in cui il multilateralismo è minacciato, lasciatemi lasciarvi con una semplice promessa:
potete contare sull’Unione Europea.
Contate su di noi per difendere la pace.
Il multilateralismo.
La giustizia.
La dignità umana.
La sostenibilità.
È giunto il momento di scegliere, con chiarezza:
la pace contro la guerra.
La legge contro la forza.
La responsabilità contro l’impunità.
La solidarietà contro la divisione.
La sostenibilità contro la crisi.
La giustizia contro la disuguaglianza.
L’Unione Europea non ha dubbi sulla nostra posizione e voi non potete avere dubbi sulla nostra posizione.