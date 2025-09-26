Discorso del Presidente António Costa all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite

AgenPress. Il mondo si trova di fronte a una scelta cruciale. Vogliamo un ordine internazionale basato su regole, che rispetti il ​​multilateralismo e la Carta delle Nazioni Unite? Oppure un mondo caotico basato su unilateralismo, violenza e disgregazione?

L’Unione Europea sa dove si colloca. Siamo un progetto di pace, di riconciliazione, di giustizia sociale. Siamo – e rimarremo – strenui difensori del multilateralismo, dell’ordine internazionale basato sulle regole e della Carta delle Nazioni Unite.

L’alternativa all’ordine internazionale basato sulle regole è un mondo caotico e violento. Come si è visto in Sudan, un conflitto devastante e poco denunciato, con distruzioni di proporzioni enormi. Come si è visto a Gaza. Come si è visto in Ucraina.

A Gaza. Dove assistiamo a una sofferenza inimmaginabile. Bambini che muoiono di fame. Famiglie distrutte. Una catastrofe umanitaria che sconvolge la coscienza del mondo. L’uso della fame come arma di guerra è immorale. Un’azione che definisce le parole.

L’Unione Europea condanna il terrorismo in tutte le sue forme. Gli orribili attacchi di Hamas non possono essere dimenticati. Sosteniamo il diritto di Israele alla sicurezza. Ogni Paese, ogni popolo, ha il diritto di vivere in sicurezza. I terroristi devono essere rilasciati immediatamente.

Anche il popolo palestinese ha lo stesso diritto alla sicurezza e a vivere in uno Stato sostenibile. Una soluzione negoziata a due Stati è l’unica via per la pace. Sicurezza per entrambi i popoli. Dignità per entrambi. Questa è la soluzione che cerchiamo.

L’Unione Europea è stata un partner indispensabile nella regione. Siamo il principale fornitore di aiuti umanitari ai palestinesi. I finanziamenti europei hanno mantenuto in funzione ospedali, scuole e istituzioni. Nel corso degli anni, siamo stati il ​​principale sostenitore dell’Autorità Nazionale Palestinese, supportandola nel suo programma di riforme e nei suoi sforzi per garantire un controllo efficace su tutto il territorio palestinese.

L’Unione Europea si assume pienamente le proprie responsabilità. Ma noi, da soli, non possiamo fermare questa catastrofe umanitaria. La pace in Medio Oriente richiede una risposta collettiva. Abbiamo bisogno che tutti si assumano le proprie responsabilità. Dobbiamo agire insieme e chiedere:

Il rilascio incondizionato di tutti gli host.

Un cessate il fuoco immediato.

Accesso umanitario completo e senza ostacoli.

Fine degli insediamenti illegali.

Un impegno rinnovato e credibile per una soluzione a due Stati.

Questo è stato il forte messaggio della Conferenza dei due Stati, ospitata lunedì da Francia e Arabia Saudita, alla quale l’Unione Europea si è impegnata pienamente.

In Ucraina. Una nazione sovrana è stata brutalmente attaccata da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Una palese violazione della sovranità, dell’integrità territoriale, del rispetto dei confini riconosciuti a livello internazionale e del diritto di scegliere il proprio destino. Principi che vincolano tutti i membri delle Nazioni Unite.

Questa aggressione non minaccia solo l’Ucraina. Minaccia ogni nazione presente in questa Assemblea. Se accettiamo l’invasione russa dell’Ucraina, nessun Paese sarà mai al sicuro. C’è una sola causa profonda di questa guerra: il rifiuto della Russia di riconoscere il diritto dell’Ucraina di scegliere il proprio destino. Per oltre tre anni, questa guerra ha mietuto vittime innocenti, distrutto città e alimentato l’insicurezza globale. La nostra sicurezza collettiva è legata alla resilienza dell’Ucraina.

L’Unione Europea sostiene fermamente l’Ucraina. Nella sua lotta per una pace giusta e duratura. Nei suoi sforzi per porre fine alle uccisioni e portare la Russia al tavolo dei negoziati. Nella sua futura ricostruzione. Nel fornire garanzie di sicurezza per prevenire futuri attacchi. Nel suo percorso verso la piena adesione all’Unione Europea.

Continueremo a fare pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra. Chiediamo negoziati significativi, un cessate il fuoco immediato e una pace giusta e duratura. Questa non è una lotta che riguarda solo l’Ucraina. È una lotta per i principi che tutti noi abbiamo a cuore.