Serracchiani: prudenza a citare procuratori antimafia

Giustizia
Da redazione
AgenPress. “Spero che il ministro Nordio si renda conto che occorre prudenza quando dal Governo si indicano in un certo modo procuratori molto esposti nella lotta alla criminalità organizzata.

Un ministro della Giustizia dovrebbe in primo luogo ascoltare con attenzione le valutazioni di chi ha maturato tanta esperienza sul campo, ed anche essere cauto a utilizzare termini come ‘testimonial’ in relazione a chi lavora da decenni in prima linea sotto scorta.

Se mi fosse stato possibile essere presente al convegno come avevo programmato, lo avrei osservato subito”.

La deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, commenta il ministro Carlo Nordio che, rivolgendosi al 20/o congresso dell’Unione delle camere penali italiane, ha menzionato “Gratteri come miglior testimonial della separazione delle carriere”.

