Sfattoria degli Ultimi. Appello urgente delle associazioni LAV, ENPA E LNDC

AgenPress. Dal giorno del sequestro avvenuto a Roma nel giugno 2025, le associazioni Lega Nazionale del Cane sez. Ostia, ENPA Roma e LAV Roma continuano senza sosta, con i propri volontari, a prendersi cura degli animali ospiti della Sfattoria degli Ultimi.

Ogni giorno si impegnano ad ampliare i recinti, liberare gli animali e garantire loro cibo e cure.

Grazie al supporto del Comune di Roma i lavori stanno andando avanti.

Servono però aiuti concreti per poter continuare a sfamare, curare e assicurare una vita dignitosa a tutti gli animali presenti.

Le associazioni rivolgono un disperato appello alla Regione Lazio e ad Arsial, ente regionale proprietario del terreno.

Nonostante qui ci siano animali sotto custodia giudiziaria della Regione, come cinghiali e ibridi, finora non c’è stato alcun sostegno.

Le associazioni chiedono anche la costituzione presso la Sfattoria degli Ultimi di un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di cui Roma e la Regione Lazio sono a tutt’oggi sprovvisti. La Sfattoria degli Ultimi è una comunità che accoglie e protegge vite fragili.