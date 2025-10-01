Edilizia penitenziaria: al via la gara per interventi di manutenzione straordinaria 190 istituti

AgenPress. Continuano le attività del Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria per realizzare il Programma degli interventi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2025. È stata infatti pubblicata una nuova gara per la conclusione di Accordi Quadro, del valore complessivo di oltre 28,5 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria in 190 istituti penitenziari distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Pubblicata da Invitalia, in qualità di Centrale di committenza per il Commissario straordinario, la gara per l’affidamento dei servizi tecnici e l’esecuzione dei lavori di interventi di manutenzione straordinaria mirati sia al ripristino delle camere attualmente inagibili in 190 istituti detentivi, sia alla realizzazione di interventi che si rendessero necessari per i fisiologici processi di obsolescenza o per atti vandalici. L’appalto è suddiviso in 11 lotti geografici corrispondenti alle aree territoriali di competenza dei singoli Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria.

Il Commissario straordinario, con il supporto di Invitalia, ha già pubblicato le procedure di gara per la riqualificazione degli istituti penitenziari di Trani, Castelfranco Emilia e Santa Maria Capua a Vetere nonché quella per l’ampliamento di nove strutture carcerarie.

La struttura commissariale, inoltre, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e gli 11 Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, sta attuando un ampio piano di interventi che prevede l’approvvigionamento in tempi ristretti di nuovi posti detentivi all’interno degli Istituti penitenziari, oltre ad ampliamenti, riqualificazioni e ristrutturazioni di strutture esistenti.

In risposta ai bandi pubblicati, le imprese potranno presentare la loro offerte fino al 30 ottobre 2025.