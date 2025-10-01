Scommesse online: Adm interviene contro Telegram e Instagram

AgenPress. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accoglie l’esposto del Codacons e mette nel mirino attività sospette legate a giochi e scommesse su Telegram, Instagram e social network vari, in piena violazione della normativa italiana.

Nei giorni scorsi l’associazione, attraverso una segnalazione all’Agenzia, aveva denunciato le crescenti attività illegali legate al mondo delle scommesse sportive online, con particolare riferimento ai cosiddetti «guru» delle scommesse che, attraverso canali Telegram, Instagram e altre piattaforme social, propongono pronostici e sistemi di gioco basati su false promesse di vincite certe. Questi soggetti lucrano principalmente attraverso accessi a gruppi privati a pagamento e pratiche ingannevoli, tra cui la pubblicazione selettiva delle vincite e la cancellazione dei risultati perdenti, creando false aspettative negli utenti, molti dei quali giovanissimi e vulnerabili.

A seguito della segnalazione presentata dal Codacons lo scorso 15 settembre, dunque, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha effettuato approfondimenti che hanno rilevato contenuti potenzialmente lesivi della normativa citata. In particolare, sono emerse condotte che configurano possibili violazioni in materia di pubblicità e promozione del gioco d’azzardo.

Scrive la Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una comunicazione inviata oggi al Codacons:

“si fa presente che, a seguito degli approfondimenti svolti dagli Uffici di questa Direzione, sono emersi contenuti potenzialmente idonei a configurare una violazione della normativa vigente in materia di pubblicità e promozione dei giochi con vincita in denaro. In particolare, sono state rilevate condotte che possono far ipotizzare possibili violazioni del Decreto Dignità (art. 9 D.L. 87/2018) e del Decreto Balduzzi (art. 7 D.L. 158/2012). È stata, quindi, trasmessa una formale segnalazione all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con richiesta di valutazione in merito alla conformità dei contenuti promozionali diffusi tramite i canali social segnalati, anche in relazione alle Linee guida di cui alla Delibera n. 132/19/CONS di AGCOM”.

Il Codacons ribadisce con forza la necessità di una vigilanza stringente nel settore del gioco online al fine di tutelare i consumatori da pratiche scorrette e pericolose, che possono arrecare danni ingenti agli utenti, specie i più giovani che utilizzano le piattaforme social, attraverso false promesse di vincite certe.