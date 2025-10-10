Produzione industriale, Codacons: tracollo ad agosto. In picchiata beni di consumo

NEI PRIMI 8 MESI DEL 2025 PRODUZIONE IN CALO DEL -1%
AgenPress. Ad agosto l’industria italiana registra un vero e proprio tracollo, con la produzione che cala in modo sensibile sia su base mensile che su base annua. Lo afferma il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall’Istat.
Dopo lo spiraglio di luce intravisto a luglio, ad agosto i numeri sulla produzione tornano a registrare segno negativo in tutti i principali comparti – spiega l’associazione – L’allarme riguarda in particolare i beni di consumi, che su base tendenziale crollano del -2,3%.
Un trend negativo che peggiora le performance del 2025: nei primi otto mesi dell’anno, infatti, la produzione industriale registra una flessione media del -1% rispetto allo stesso periodo del 2024. E sull’industria italiana – ricorda il Codacons – pesa inoltre la scure dei dazi imposti dagli Stati Uniti che, a regime, potrebbero avere effetti pesanti sul comparto, aggravando i numeri del 2025.