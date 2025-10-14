Giustizia minorile, Nisida: riapre il teatro di Eduardo De Filippo

AgenPress. “Caro Eduardo, vi chiediamo di venire qui a inaugurare il piccolo teatro dell’istituto. Anche solo per mezz’ora. Vi aspettiamo con ansietà. I ragazzi del Filangieri”. È con queste parole che i ragazzi dell’Ipm nel 1981 invitano il neo senatore Eduardo De Filippo al battesimo del laboratorio teatrale interno.

Giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 17, alla presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario Andrea Ostellari, della Vicepresidente della Università degli studi Luiss Guido Carli, Paola Severino, nell’istituto penale per i minorenni di Nisida si terrà una serata dedicata alla raccolta di fondi proprio per il recupero e la riapertura del teatro dell’Ipm. Quel teatro dedicato al drammaturgo, che negli anni ’80 contribuì a restaurare, confermando l’impegno e l’attenzione apertamente dichiarati durante il discorso di insediamento a Palazzo Madama.

Il programma della serata, aperta dai saluti del Ministro e del capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, prevede la proiezione di un video storico dedicato a Eduardo De Filippo, ottenuto da materiale messo a disposizione dalla Rai, cui segue un estratto del film ‘La salita’ di Massimiliano Gallo, recentemente presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dedicato all’ipm di Nisida e al suo teatro.

Segue il confronto tematico tra gli studenti della Luiss, i ragazzi ristretti sui temi della libertà, moderato da Gaia Tortora e con la partecipazione della professoressa Paola Severino e del Direttore del Mattino, Roberto Napolitano. Previsti, fra gli altri, gli interventi di Ninetto Davoli e Monsignor Davide Milani, Segretario generale della Fondazione Pontificia Gravissimum educationis. A chiusura dell’evento l’intervento del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari.