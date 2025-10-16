Previsioni Meteo del 17 Ottobre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 17 Ottobre 2025.
AL CENTRO – Al mattino locali piovaschi in Abruzzo, asciutto altrove ma con molte nubi e maggiori spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Alto Lazio. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con anche ampie schiarite, salvo ancora qualche addensamento sul versante adriatico.
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni peninsulari, più asciutto con schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sulla Puglia.
Temperature minime in calo al Nord e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve rialzo al Centro-Sud, massime stabili o in lieve rialzo in Italia salvo una lieve flessione negativa sulle regioni centrali.