Serracchiani, Nordio vuole spaccatura ideologica

AgenPress. “Il ministro Nordio si contenga e limiti gli spropositi che diffonde quotidianamente attraverso tutti i media. Il suo obiettivo esplicito è terremotare la giustizia in Italia sottoponendo tutte le componenti a una pressione crescente, per alzare la tensione e arrivare al voto del referendum in un clima di spaccatura ideologica, per additare nemici e impedire che i cittadini decidano serenamente. Nordio invoca il dialogo e poi parla di tribune elettorali nei palazzi di giustizia. Solo per questi toni c’è da preoccuparsi”.

La deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani replica al ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha parlato di “palazzi di giustizia trasformati in tribune elettorali”.