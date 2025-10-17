type here...

Trump: “Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli”

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. Secondo gli analisti, il disarmo di Hamas è la parte più critica e difficile da attuare del piano di pace del presidente Donald Trump.

Mentre Israele si ritirava a Gaza la scorsa settimana, Hamas è intervenuta, con violenze caratterizzate da almeno un’esecuzione pubblica e scontri con fazioni rivali, mentre il gruppo militante cercava di riaffermare il controllo nel cessate il fuoco nel territorio devastato dalla guerraIl messaggio è chiaro: siamo ancora qui.

In un video uomini armati e mascherati giustiziano diversi uomini in una strada di Gaza City. Nel filmato, si vedono almeno sei persone costrette a inginocchiarsi, con le camicie tirate sopra la testa, prima di essere colpite.

Il presidente Donald Trump ha lanciato un chiaro avvertimento sulla violenza.

“Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza, cosa che non era prevista dall’accordo, non avremo altra scelta che entrare e ucciderli.  – ha scritto Trump su Truth Social.

Alla domanda se intendesse dire che le truppe statunitensi avrebbero potuto essere coinvolte, Trump ha risposto: “Non saremo noi. Non dovremo farlo. Ci sono persone molto vicine, molto vicine, che interverranno. Faranno il loro dovere molto facilmente, ma sotto la nostra egida”.

