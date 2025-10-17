Zelenskyj ha espresso la speranza che il cessate il fuoco a Gaza favorisca anche gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina

AgenPress. Prima dell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che il cessate il fuoco a Gaza favorisca anche gli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina.

“Ci auguriamo che lo slancio per frenare il terrorismo e la guerra, che ha avuto successo in Medio Oriente, contribuisca anche a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha dichiarato al suo arrivo a Washington.

I colloqui si svolgeranno informalmente durante una cena e non saranno aperti ai media, ha riportato l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Dopo l’incontro, Trump partirà per la Florida.

Secondo il governo ucraino, il tema principale dell’incontro è la possibile consegna di missili da crociera a lungo raggio Tomahawk all’Ucraina. Tuttavia, la recente telefonata tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin ha sollevato dubbi sulla consegna dei Tomahawk all’Ucraina. In precedenza, la Casa Bianca sembrava più propensa a fornire nuovo supporto a Zelensky. Trump aveva espresso crescente frustrazione nei confronti di Putin. Zelensky, i cui rapporti con Trump sono considerati instabili, ha dichiarato che Putin stava ancora una volta prendendo tempo. “Stiamo già vedendo che Mosca si sta affrettando a riprendere il dialogo non appena sente parlare dei Tomahawk”, ha scritto sulla piattaforma X.

Le armi sono considerate potenzialmente decisive in Ucraina. Aiuterebbero il Paese a intensificare gli attacchi ai sistemi energetici russi ben oltre confine, che hanno già causato danni significativi. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha dichiarato ai giornalisti che Putin, durante la telefonata, ha detto a Trump che la fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina avrebbe minato il processo di pace e danneggiato le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Trump ha confermato che Putin si era opposto a tale fornitura.

Lo scorso fine settimana, Trump ha dichiarato di poter minacciare Putin con la consegna di missili Tomahawk a Kiev se la Russia non avesse cessato gli attacchi contro l’Ucraina. I missili da crociera Tomahawk hanno una gittata fino a 2.500 chilometri, consentendo all’Ucraina di lanciare attacchi in profondità nel territorio russo. Dopo un inizio difficile, i rapporti tra Trump e Zelenskyy sono notevolmente migliorati negli ultimi mesi.

Zelensky ha incontrato i vertici delle aziende energetiche americane a Washington per discutere del sostegno al sistema energetico ucraino e di futuri progetti congiunti, ha riferito il presidente sulla piattaforma Telegram. Ha inoltre incontrato i rappresentanti di Raytheon, produttore del sistema di difesa aerea Patriot. L’incontro ha affrontato le capacità produttive, le possibili vie di cooperazione bilaterale per rafforzare la difesa aerea ucraina e le prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana, ha spiegato Zelensky su Facebook.