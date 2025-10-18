Il principe Andrea rinuncerà al titolo e agli onori di Duca di York

AgenPress. Il principe Andrea, fratello minore di re Carlo III, ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata tramite Buckingham Palace che “non utilizzerà più il suo titolo né gli onori che gli sono stati conferiti”.

Andrea si è dimesso dagli incarichi pubblici nel 2019 e ha restituito le sue affiliazioni militari e, successivamente, il patrocinio reale nel gennaio 2022, dopo che i suoi avvocati non sono riusciti a convincere un giudice statunitense ad archiviare una causa che lo accusava di abusi sessuali.

In seguito, Andrew pagò una somma considerevole a Virginia Giuffre, sopravvissuta agli abusi di Epstein, che accusò Andrea di aver abusato sessualmente di lei quando aveva 17 anni. Andrew ha ripetutamente negato le accuse. Giuffre si è suicidata ad aprile all’età di 41 anni.

La decisione arriva dopo che i quotidiani Mail on Sunday e Sun on Sunday hanno pubblicato un’e-mail, che si dice sia stata inviata da Andrea a Epstein nel 2011, dopo la pubblicazione di una fotografia che mostrava Andrea con un braccio intorno a Giuffre.