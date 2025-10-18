Zelensky torna in Ucraina senza accordo sui missili Tomahawk

AgenPress. Volodymyr Zelensky non ha raggiunto un accordo con il presidente Donald Trump sulla fornitura di missili Tomahawk a lungo raggio. “Penso che Putin abbia paura che gli Stati Uniti ci consegnino i Tomahawk. E credo che abbia davvero paura che li useremo”, ha dichiarato il presidente ucraino.

Il ritorno in Ucraina senza un accordo sui missili Tomahawk probabilmente spingerà i critici di Zelensky a chiedersi perché sia ​​andato negli Stati Uniti. Volodymyr Zelensky ha ammesso di non aver ottenuto ciò che voleva, ma che potrebbe ancora succedere

Trump ha avuto una telefonata con Putin e ha dichiarato su Truth Social che incontrerà il presidente russo a Budapest, in Ungheria.

Il recente successo di Trump nel garantire un precario cessate il fuoco tra Israele e Hamas, insieme allo scambio di ostaggi in cambio di prigionieri tra le due parti, sembra aver reso il presidente ottimista anche sulle possibilità di risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina.