Trefiletti: “Manovra leggera per il Paese. Pesante per le famiglie”

AgenPress. Altro che manovra leggera ed insignificante. Lo è se il riferimento è agli investimenti ed il miglioramento dei servizi alle famiglie (scuola, sanità, trasporti ecc.).

E’ da considerare invece pesante se si guardano altri fattori, dando per scontato che la riduzione IRPEF comporterà in media benefici per 4-5 Euro mese ai redditi medi. Prendiamo la questione accise carburanti: Già scattata da Giugno la prima fase di riallineamento accise Benzina-Gasolio, la quale prevede una riduzione accise per la benzina di 1,5 cent.

L’inizio di una vera e propria furbata per aumentare le tasse. Per due buoni motivi: innanzitutto per il differenziale di consumo tra Benzina (11 MLD di litri annui) e Gasolio (33,5 MLD di litri annui). La seconda e rilevante questione è che il Gasolio è elemento fondamentale per il trasporto merci.

Già da Giugno quindi riduzione 1,5 cent per benzina ( con IVA -1,83 ) con minori entrate per lo Stato 201 MLN Euro annui.

Per aumento sul Gasolio di 1,5 cent ( con IVA +1,83 ) maggiori introiti per 614 MLN. Praticamente un aumento delle tasse di 413 Mln. Appunto una furbata pazzesca. Ora si vuole accelerare il cosiddetto riallineamento di 4,05 cent

QUI DI SEGUITO IL CALCOLO TOTALE, A COMPIMENTO DEL RIALLINAMENTO ACCISE CARBURANTI COME GIA’ DECISO E RIBADITO NELLA BOZZA DI BILANCIO E QUINDI CON UN ULTERIORE AGGRAVIO DI 4,05 CENT-EURO SUL GASOLIO

Ecco il conteggio totale comprensivo tra decisioni Giugno 2025 e Gennaio 2026:

Riduzione 5,5 cent per Benzina (con IVA -6,7 cent) minori entrate per lo Stato di 737 Milioni Euro.

Aumento 5,5 cent per Gasolio ( con IVA +6,7 cent) maggiori entrate per lo Stato di 2 miliardi 224 Milioni.

Quindi, complessivamente il saldo è per maggiori entrate allo Stato e una maggiore tassazione di 1.Miliardo 487 Milioni. Con buona pace con l’affermazione che non si aumenteranno le tasse (tralasciando aumento sulle sigarette).

E’ quanto dichiara, in una nota, Rosario Trefiletti presidente C.C.I.