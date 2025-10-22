Fastweb, disservizi in tutta Italia: Codacons chiede indennizzi automatici per utenti coinvolti

AgenPress. Ancora un grave disservizio nel settore della telefonia, con la rete fissa di Fastweb che da diverse ore risulta interessata da problemi tecnici.

In tutta Italia una fetta ingente di cittadini, attività commerciali e aziende non riesce ad utilizzare i servizi di linea fissa, tra cui la connettività, a causa del problema tecnico sulla rete – spiega il Codacons – Ciò sta provocando disagi enormi specie a chi utilizza tali servizi per le proprie attività lavorative.

Disagi di cui ora l’azienda deve rispondere: chiediamo a Fastweb di studiare forme di indennizzo diretto in favore di tutti gli utenti, siano essi privati cittadini o imprese, coinvolti nell’interruzione del servizio, anche attraverso sconti sulle bollette. Ferma restando la possibilità per chi ha subito danni maggiori e dimostrabili di agire contro l’azienda per ottenere il giusto risarcimento – conclude il Codacons.