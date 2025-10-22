Nordio: “Perquisizione annunciata all’indagato? È una fake news”

AgenPress. “La notizia riportata dal Fatto Quotidiano è una fake news”, dice il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un’intervista che verrà pubblicata sul podcast di Radio Atreju. Il riferimento è a un articolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio nel quale si rivelerebbe l’introduzione di un “avviso di perquisizione” che favorirebbe gli indagati.

“Premesso che ho già dovuto citare a giudizio il Fatto e lo stesso estensore dell’articolo, perché a suo tempo addirittura scrisse che io avrei fatto approvare la legge sull’abuso di ufficio per favorire il mio dentista – che non era affatto il mio dentista e che non era affatto indagato per abuso d’ufficio -, a queste fake news io sono abituato”, sottolinea il Ministro.

“Nel caso di specie, si tratta semplicemente di un’enfatizzazione di una cosa molto semplice: nel Ministero vengono istituiti dei gruppi di studio – le cui conclusioni in questo caso non sono ancora pervenute alla mia attenzione – che prospettano varie soluzioni per vari problemi, come, qui, la carcerazione preventiva o le perquisizioni. Non solo non c’è nulla di definitivo, ma nemmeno nulla di studiato a livello di Gabinetto e a livello di Ministero.

Si tratta, ribadisco, soltanto di mere ipotesi di lavoro di gruppi di studio. Peraltro, questa Commissione è composta in gran parte da magistrati, molti dei quali sfavorevoli alla riforma che stiamo facendo”, conclude il Guardasigilli.