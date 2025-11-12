Istat, prezzi alimentari, +24,9% su ottobre 2021. Unione Naz. Consumatori: prezzi cibo oramai alle stelle

AgenPress. Secondo l’Istat, come riportato nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata oggi, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).
“E’ quanto denunciamo da anni. L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono orami alle stelle. A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“In appena un mese il Cioccolato è rincarato del 2,7%, i Gelati costano il +2,6% in più, il Cacao e il cioccolato in polvere il +2,1%. Rispetto a ottobre 2024, il Cacao e cioccolato in polvere lo paghiamo il 21,8% in più, il Caffè il 21,1%, il Cioccolato il 10,2%, la Carne bovina il 7,9%, le Uova il 7,2%, il Burro il 6,7%, la Carne ovina e il Pollame il 5,3%, il Latte conservato il 5%, il Riso il 4,6%. Insomma, andare a fare la spesa è diventato oramai un lusso” conclude Dona.
Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N
Prodotto
Rincari mensili di ottobre
1
Cioccolato
2,7
2
Gelati
2,6
3
Cacao e cioccolato in polvere
2,1
4
Cereali per colazione
1,9
5
Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
1,7
6
Olio di oliva
1,5
7
Altri prodotti a base di cereali
1,3
8
Caffè
1,1
8
Bibite analcoliche
1,1
10
Altri prodotti di panetteria e pasticceria
1
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche
N
Prodotto
Rincari annui di ottobre
1
Cacao e cioccolato in polvere
21,8
2
Caffè
21,1
3
Cioccolato
10,2
4
Bevande analcoliche
8,7
5
Carne bovina
7,9
6
Altri preparati a base di carne
7,8
7
Uova
7,2
8
Formaggi e latticini
6,8
9
Burro
6,7
10
Frutta secca e noci
6
11
Frattaglie
5,8
12
Carne ovina e caprina
5,3
12
Pollame
5,3
14
Latte conservato
5
14
Gelati
5
16
Riso
4,6
17
Carne suina
4,5
18
Altre carni
4,4
18
Conserve di frutta e prodotti a base di frutta
4,4
20
Pesce fresco o refrigerato
4
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat