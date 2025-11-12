type here...

Istat, prezzi alimentari, +24,9% su ottobre 2021. Unione Naz. Consumatori: prezzi cibo oramai alle stelle

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’Istat, come riportato nella Nota sull’andamento dell’economia pubblicata oggi, da ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, un incremento superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quanto evidenziato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (+17,3%).

“E’ quanto denunciamo da anni. L’inflazione delle spese obbligate come quelle alimentari supera l’indice generale e i prezzi del cibo sono orami alle stelle. A ottobre, mentre l’inflazione mensile scendeva dello 0,3%, i Prodotti alimentari e delle bevande analcoliche salivano dello 0,2%. Su base annua, poi, il rialzo è stato del 2,7%, che tradotto in soldoni significa che per mangiare e bere una coppia con 2 figli paga su base annua ben 250 euro in più, una coppia con 1 figlio 219 euro, 173 per una famiglia media” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“In appena un mese il Cioccolato è rincarato del 2,7%, i Gelati costano il +2,6% in più, il Cacao e il cioccolato in polvere il +2,1%. Rispetto a ottobre 2024, il Cacao e cioccolato in polvere lo paghiamo il 21,8% in più, il Caffè il 21,1%, il Cioccolato il 10,2%, la Carne bovina il 7,9%, le Uova il 7,2%, il Burro il 6,7%, la Carne ovina e il Pollame il 5,3%, il Latte conservato il 5%, il Riso il 4,6%. Insomma, andare a fare la spesa è diventato oramai un lusso” conclude Dona.

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N

 Prodotto

Rincari mensili di ottobre

1

Cioccolato

2,7

2

Gelati

2,6

3

Cacao e cioccolato in polvere

2,1

4

Cereali per colazione

1,9

5

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

1,7

6

Olio di oliva

1,5

7

Altri prodotti a base di cereali

1,3

8

Caffè

1,1

8

Bibite analcoliche

1,1

10

Altri prodotti di panetteria e pasticceria

1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di ottobre 2025 – Prodotti alimentari e bevande analcoliche

N

 Prodotto

Rincari annui di ottobre

1

Cacao e cioccolato in polvere

21,8

2

Caffè

21,1

3

Cioccolato

10,2

4

Bevande analcoliche

8,7

5

Carne bovina

7,9

6

Altri preparati a base di carne

7,8

7

Uova

7,2

8

Formaggi e latticini

6,8

9

Burro

6,7

10

Frutta secca e noci

6

11

Frattaglie

5,8

12

Carne ovina e caprina

5,3

12

Pollame

5,3

14

Latte conservato

5

14

Gelati

5

16

Riso

4,6

17

Carne suina

4,5

18

Altre carni

4,4

18

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

4,4

20

Pesce fresco o refrigerato

4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits