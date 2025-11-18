Capitanio (Agcom): “Da domani stop a chiamate truffa da finti cellulari italiani”

AgenPress. “Da domani, 19 novembre, entrerà in vigore il nuovo filtro Agcom: verranno bloccate tutte quelle chiamate provenienti dall’estero e che si presentano sotto forma di prefissi italiani, quindi i vari 335, 347. Questo filtro è rivolto soprattutto alle telefonate truffa, a quelle chiamate in entrata da numeri che quando si prova a ricomporre risultano inesistenti”.

Così Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, intervenuto a “Next Economy” condotto da Manuela Donghi sulla FM di Giornale Radio.

“I dati di settembre-ottobre hanno confermato che il filtro precedente ha fermato circa 40 milioni di telefonate di quella tipologia al mese. È presumibile aspettarsi che un numero altrettanto esorbitante di chiamate con finti numeri di cellulari venga bloccato a partire da domani”, ha aggiunto Capitanio.