type here...

Capitanio (Agcom): “Da domani stop a chiamate truffa da finti cellulari italiani”

Consumatori
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Da domani, 19 novembre, entrerà in vigore il nuovo filtro Agcom: verranno bloccate tutte quelle chiamate provenienti dall’estero e che si presentano sotto forma di prefissi italiani, quindi i vari 335, 347. Questo filtro è rivolto soprattutto alle telefonate truffa, a quelle chiamate in entrata da numeri che quando si prova a ricomporre risultano inesistenti”.

Così Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, intervenuto a “Next Economy” condotto da Manuela Donghi sulla FM di Giornale Radio.

“I dati di settembre-ottobre hanno confermato che il filtro precedente ha fermato circa 40 milioni di telefonate di quella tipologia al mese. È presumibile aspettarsi che un numero altrettanto esorbitante di chiamate con finti numeri di cellulari venga bloccato a partire da domani”, ha aggiunto Capitanio.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits