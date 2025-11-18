Kessler: le ceneri non potranno essere conservate nella stessa urna

AgenPress. Le gemelle Kessler hanno disposto che le loro ceneri siano conservate nella stessa urna, accanto alla madre e al loro cane Yello, morto da anni. La sepoltura è nelle indicazioni testamentarie, sebbene sorga più di un dubbio sulla possibilità di realizzare il loro ultimo desiderio, lo impedirebbe la legge tedesca.

Antje Bisping, avvocato dell’Associazione federale dei direttori di pompe funebri tedeschi, “Un’unica urna per più persone non è legalmente consentito in Germania. Non è nemmeno possibile aggiungere quelle di un cane. Mescolare o combinare le ceneri di più persone decedute in un’unica urna è generalmente vietato dalla legge tedesca sulle sepolture“.

.