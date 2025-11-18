type here...

Kessler: le ceneri non potranno essere conservate nella stessa urna

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Le gemelle Kessler hanno disposto che le loro ceneri siano conservate nella stessa urna, accanto alla madre e al loro cane Yello, morto da anni. La sepoltura è nelle indicazioni testamentarie, sebbene sorga più di un dubbio sulla possibilità di realizzare il loro ultimo desiderio, lo impedirebbe la legge tedesca.

Antje Bisping, avvocato dell’Associazione federale dei direttori di pompe funebri tedeschi, “Un’unica urna per più persone non è legalmente consentito in Germania. Non è nemmeno possibile aggiungere quelle di un cane. Mescolare o combinare le ceneri di più persone decedute in un’unica urna è generalmente vietato dalla legge tedesca sulle sepolture“.

.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits