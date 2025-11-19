Romano (pres. Comm. Semplificazione): “Importante contributo di Udicon: garantire maggiore trasparenza nei contratti a difesa degli utenti”

AgenPress. ‘Un’audizione molto proficua quella avuta stamane con il vicepresidente di Udicon (Unione per la difesa dei consumatori) Fabrizio Ciliberto, organismo che tutela i diritti dei consumatori e che ringrazio per la disponibilità e per il contributo reso alla Commissione’.

Cosi l’on Saverio Romano, presidente della Commissione per la Semplificazione in merito all’audizione di oggi all’interno dell’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi.

‘Nel corso dell’incontro – prosegue Romano – ho auspicato al vicepresidente Ciliberto una maggiore sinergia tra le sigle a difesa dei consumatori per una ancora più efficace azione nel rapporto con pubblica amministrazione e imprese, a tutto vantaggio dell’utenza. Ho molto apprezzato le indicazioni di Udicon in relazione alla necessità di una maggiore qualità e chiarezza del rapporto contrattuale tra cittadini e soggetti erogatori di servizi pubblici, e di una progressiva semplificazione e trasparenza che non devono costituire solo degli obiettivi formali ma rappresentare invece strumenti di tutela sostanziale dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori’.

Tra i temi trattati la trasparenza delle clausole contrattuali come condizione di legalità e responsabilità nel rapporto tra erogatore del servizio e cittadino e la necessità di ridurre il grado di complessità dei documenti contrattuali, risolvendo la carenza di informazioni accessibili che genera diffidenza e contenziosi nei servizi finanziari e creditizi, nel settore energetico, telecomunicazioni, servizi postali e di pagamento, servizi di trasporto e in quelli previdenziali e assicurativi.

L’obiettivo è quello di aumentare gli standard minimi di chiarezza per i contratti e le informative precontrattuali nel segno di una crescente semplificazione procedurale. Decisivo infine, per Udicon, il fattore della digitalizzazione a patto che sia accompagnata da efficaci garanzie di inclusione e accessibilità.