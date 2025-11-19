Trump difende il principe ereditario saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi: “Non sapeva nulla”

AgenPress. Nella sua prima visita alla Casa Bianca dopo l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, Mohammed bin Salman ha ricevuto un caloroso benvenuto dal presidente Donald Trump, il quale ha contraddetto l’intelligence statunitense e ha affermato che il principe ereditario saudita “non sapeva nulla” dell’omicidio.

“Sta menzionando qualcuno che è stato estremamente controverso”, ha detto Trump martedì in risposta alle domande di un giornalista su Khashoggi. “A molte persone non piaceva quel signore di cui sta parlando. Che piaccia o no, le cose succedono, ma il principe ereditario non ne sapeva nulla, e possiamo lasciar perdere”.

Trump ha iniziato il suo discorso affermando di essere orgoglioso del principe ereditario “in termini di diritti umani e di tutto il resto”.

All’epoca, Trump difese il governo saudita anche dopo che la CIA concluse che l’omicidio era stato ordinato dallo stesso principe ereditario.

Trump si è scagliato contro un giornalista di ABC News che aveva chiesto al principe ereditario informazioni sulla morte di Khashoggi e sulle critiche delle famiglie delle vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, molte delle quali da tempo chiedono risposte sui potenziali legami del governo saudita con gli attentatori.

“ABC, fake news, una delle peggiori, una delle peggiori nel settore”, ha detto.

Il principe ereditario ha respinto le critiche al governo saudita, definendole parte di una campagna volta a creare una frattura tra Washington e Riad.

“Mi dispiace molto per le famiglie americane vittime dell’11 settembre”, ha detto. “Ma dobbiamo concentrarci sulla realtà.”

Il principe ereditario Mohammed ha anche difeso l’inchiesta del regno sull’omicidio di Khashoggi, che ha affermato includeva riforme interne. Un tribunale saudita ha condannato a morte cinque persone per il loro coinvolgimento nell’omicidio.

“È stato doloroso per noi in Arabia Saudita”, ha detto, promettendo che “stiamo facendo del nostro meglio affinché ciò non accada di nuovo”.

Hanan Elatr Khashoggi, la vedova del giornalista, ha risposto a Trump su X, scrivendo: “Non c’è giustificazione per uccidere mio marito. Sebbene Jamal fosse un uomo buono, trasparente e coraggioso, molte persone potrebbero non condividere le sue opinioni e il suo desiderio di libertà di stampa. Il principe ereditario ha detto che gli dispiaceva, quindi avrebbe dovuto incontrarmi, scusarsi e risarcirmi per l’omicidio di mio marito”.

Nel 2019 il principe ereditario ha dichiarato di assumersi la “piena responsabilità” dell’omicidio di Khashoggi, poiché avvenuto sotto la sua supervisione, ma ha negato di averlo ordinato.

L’accoglienza riservata da Trump al principe ereditario è stata un’elaborata dimostrazione di pompa magna. Dopo l’arrivo alla Casa Bianca, il principe ereditario è stato accolto da un sorvolo di aerei da combattimento stealth, ufficiali a cavallo e da un tour del Rose Garden.