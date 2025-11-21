Antitrust, consenso utenti Google su servizi più informato. Unc: bene, ottima notizia

AgenPress. L’Antitrust ha concluso con impegni l’istruttoria in merito alla richiesta del consenso degli utenti al “collegamento” dei servizi offerti da Google. AgenPress.

“Bene, ottima notizia! Il consumatore ha sempre diritto a essere informato in modo chiaro ed esaustivo sull’uso che verrà fatto dei suoi dati personali, specie nel momento in cui questo uso viene potenziato dall’Intelligenza Artificiale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“I dati personali sono preziosi e hanno un valore. Bisogna sempre ricordare che quando un servizio è gratuito è perchè la merce siamo noi” conclude Dona