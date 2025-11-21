type here...

Battisti (Pd): “Caso San Michele, quadro preoccupante. La Giunta chiarisca”

AgenPress. “In merito all’inchiesta di Fanpage riguardante l’Azienda pubblica di servizi alla persona San Michele, le informazioni emerse delineerebbero un quadro preoccupante rispetto all’utilizzo delle risorse destinate ai servizi per le persone fragili. Se quanto riportato venisse confermato, ci troveremmo di fronte a pratiche che rischierebbero di minare la credibilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini”.
Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti

“Auspico – prosegue – che la Giunta regionale Rocca fornisca quanto prima chiarimenti puntuali su quanto starebbe accadendo presso l’Asp San Michele. Garantire l’uso corretto dei fondi destinati ai servizi sociali è una priorità assoluta”.

