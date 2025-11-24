Codacons: filtro ha tagliato le chiamate illegali, ma telemarketing molesto prosegue

AgenPress. I dati diffusi oggi dall’Agcom sul numero di telefonate illegali bloccate grazie al filtro anti-spoofing entrato in vigore lo scorso 19 novembre confermano in pieno le denunce del Codacons circa le dimensioni abnormi del fenomeno telemarketing in Italia. Lo afferma l’associazione, capofila nella lotta alle telefonate commerciali indesiderate.

I numeri dell’Autorità, secondo cui solo per i quattro principali gestori, nel periodo 19-21 novembre, sono state bloccate in media di 7,46 mln di chiamate al giorno, confermano in pieno l’analisi del Codacons circa l’estensione del fenomeno telemarketing, con le chiamate illegali da numerazioni mobili che raggiungono addirittura quote del 90% per alcuni operatori – spiega l’associazione – Il filtro introdotto il 19 novembre, così come avevamo previsto nei giorni scorsi, ha ridotto il numero di telefonate illecite ricevute dagli italiani, ma non ha fermato del tutto il problema del telemarketing molesto: continuano infatti ad arrivare a destinazione le chiamate provenienti da call center legali che operano dall’Italia, quelle provenienti dall’estero con numerazione non italiana, quelle che utilizzano finte numerazioni italiane ma che partono effettivamente dal territorio nazionale, e le telefonate da numeri fissi stranieri realmente esistenti – conclude il Codacons.