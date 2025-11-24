type here...

Regione Lazio: parere favorevole cambio denominazione stazione Tivoli Terme

AgenPress. La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenuta dai comuni di Guidonia e di Tivoli relativa al cambio di denominazione delle rispettive stazioni. I due Comuni ad ottobre avevano scritto all’Assessorato ai Trasporti per modificare i nomi alle attuali stazioni “Guidonia Montecelio-S. Angelo” e “Bagni di Tivoli” trasformandole rispettivamente in “Guidonia Montecelio” e “Tivoli Terme”.

Per l’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, “le nuove denominazioni rispondono a criteri di chiarezza e valorizzazione territoriale. Per la nuova Guidonia Montecelio la scelta rafforza l’identità del territorio e garantisce univocità di riferimento per l’utenza, in considerazione del ruolo strategico della stazione quale unico punto di accesso ferroviario comunale. Per Tivoli Terme la denominazione è in linea con le prassi adottate per località termali di rilievo nazionale, contribuendo alla promozione del patrimonio turistico e culturale del Lazio”.

La Regione conferma la piena disponibilità a collaborare con RFI per i successivi adempimenti, nell’ottica di una sinergia istituzionale volta a migliorare la qualità del servizio e la riconoscibilità delle infrastrutture sul territorio

