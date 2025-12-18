AGCOM: numeri a 3 cifre per teleselling. Unc: possibile passo avanti, anche se molte insidie

AgenPress. L’Agcom ha messo in consultazione la proposta di consentire l’uso di numerazioni brevi a 3 cifre per il telemarketing e il teleselling.

“Possibile passo avanti, anche se sono molte le insidie” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“E’ certamente un miglioramento rispetto alla giungla di numeri attualmente usati. Resta da capire se sia un progresso anche rispetto all’utilizzo del prefisso unico uguale per tutti, lo 0844, purtroppo non reso obbligatorio dalla Legge n. 5/2018 e, quindi, mai applicato” prosegue Dona.

“Numerosi i paletti che andrebbero messi. Ad esempio, che il numero a 3 cifre usato da una compagnia dovrebbe essere sempre lo stesso e dedicato esclusivamente al telemarketing e al teleselling, onde evitare che il consumatore possa interpretare la chiamata anche come un servizio di assistenza. Analizzeremo comunque nel dettaglio la proposta dell’Authority e faremo le nostre opportune valutazioni, sperando che la tempistica per l’entrata in vigore delle nuove regole sia breve” conclude Dona.