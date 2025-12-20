Prezzi: Unione Naz. Consumatori, i regali di Natale più rincarati o ribassati

AgenPress. L’Unione Nazionale Consumatori ha elaborato gli ultimi dati Istat disponibili per stilare le classifiche dei regali di Natale più rincarati o più ribassati sia rispetto allo scorso anno che al periodo pre-crisi, ossia nel confronto con il 2021, prima dei mega aumenti.

Per la top ten dei regali più rincarati rispetto al 2021 (Tabella n. 1), vincono i Gioielli che costano il 67,4% in più (al 1° posto anche nel confronto con il 2024 con +26,2%).

Decisamente caro decidere di regalarsi una vacanza in Italia visto che i Pacchetti vacanza nazionali si pagano il 50% in più rispetto a 4 anni fa (+9,3% su un anno fa, 3° posto).

Anche donare un libro elettronico o una gift card per scaricarlo non è il massimo della convenienza dato che l’E-book download vince la Medaglia di bonzo con un astronomico +41,5% ed è in seconda posizione rispetto allo scorso anno con +10,9%.

Appena fuori dal podio regalare un abbonamento per Manifestazioni sportive, +38,6% (5° posto rispetto al 2024 con +7,2%). Brutte notizie anche per chi vuole concedere un Natale in albergo, magari in settimana bianca, dato che per Alberghi e motel si sborsa il 35% in più (+2,8% sul 2024, 7° posizione).

Una pessima idea offrire dei Cioccolatini, in sesta posizione con un astronomico +27,7% (+9,1% sul 2024, 5° posto) o dei dolci: +26,7% per i Prodotti di pasticceria confezionati. In ottava posizione le Macchine fotografiche e videocamere (+22,2%) che comunque costano meno dello scorso anno (-1,9%). Non ci si salva regalando un Fiore, essendo rincarati del 21,6%.

Chiudono la top ten con uno stellare +20,7%, Macchine da caffè, bollitori per tè ex aequo con Rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli.

Sull’altro fronte della classifica, sono molte le buone notizie. Tanti i regali (cfr. Tabella n. 3) che costano meno rispetto a un anno fa, ben 22 su 71 prodotti o aggregati di prodotti analizzati, indice di una positiva inversione di tendenza. Sono solo 11, invece, quelli per i quali si risparmia anche rispetto al periodo precrisi, segno che i prezzi sono comunque ancora troppo elevati.

Per la top ten dei regali più ribassati rispetto al 2021 (Tabella n. 2), Medaglia d’oro per i Cellulari per i quali spendiamo il -37,1% in meno (1° posto anche rispetto al 2024 con -12,7%). Al secondo posto le tv con -36,9% (-6,7% sul 2024, 3° posto), mentre sul gradino più basso del podio salgono i Computer portatile, palmare e tablet con -20,9% (-10,2% sul 2024, 2° posto).

Al 4° posto dei doni più risparmiosi gli Aspirapolveri con -15,3% (-3,9% sul 2024, 6° posto), poi i Libri non di narrativa (-13%), Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch (-7,4%), al settimo posto Giochi elettronici (-7,1%), poi Libri di narrativa (-5%) e Vini di qualità (-1,6%). Chiudono la top ten i Telefoni fissi con -1,5%.

Rispetto allo scorso Natale, si segnalano al 4° posto Centrifughe e scaldaletto elettrico con -5,5%, al quinto Frullatori a immersione, macchine impastatrici con -4,8%, al settimo Forni a microonde e friggitrici ad aria con -3,3%.

“I rincari e i ribassi rispetto agli scorsi Natale possono essere un buon indicatore per chi non ha particolari esigenze, se non c’è un dono in cima alla lista dei desideri, se si è indecisi, Insomma, se i prezzi sono saliti troppo si può decidere di rinviare l’acquisto al prossimo anno, sperando che nel frattempo diventino più abbordabili, se invece i listini sono calati si può approfittare dell’occasione. In ogni caso, ricordiamo che quello che conta alla fine è il prezzo in valore assoluto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Tabella n. 1: Top 10 dei rincari dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2021)

N Voce Rincari % 2025/2024 Rincari % 2025/2021 1 Gioielleria 26,2 67,4 2 Pacchetti vacanza – nazionali 9,3 50,0 3 E-book download 10,9 41,5 4 Manifestazioni sportive 7,2 38,6 5 Alberghi e motel 2,8 35,0 6 Cioccolatini e cioccolato 9,1 27,7 7 Prodotti di pasticceria confezionati 2,3 26,7 8 Macchine fotografiche e videocamere -1,9 22,2 9 Fiori 2,3 21,6 10 Macchine da caffè, bollitori per tè 0,0 20,7 10 Rasoi elettrici, spazzolini elettrici, asciugacapelli 1,1 20,7

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top 10 dei ribassi dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2021)

N Voce Ribassi % 2025/2024 Ribassi % 2025/2021 1 Apparecchi per la telefonia mobile -12,7 -37,1 2 Tv -6,7 -36,9 3 Computer portatile, palmare e tablet -10,2 -20,9 4 Aspirapolvere -3,9 -15,3 5 Libri non di narrativa -2,3 -13,0 6 Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch -0,5 -7,4 7 Giochi elettronici 0,5 -7,1 8 Libri di narrativa -3,1 -5,0 9 Vini di qualità -3,0 -1,6 10 Apparecchi per la telefonia fissa -1,9 -1,5

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 3: Classifica completa dei rincari e dei ribassi dei regali di Natale (in ordine decrescente rispetto al 2024)

N. Voce Rincari % 2025/2024 Rincari % 2025/2021 Classifica rispetto al 2021 1 Gioielleria 26,2 67,4 1 2 E-book download 10,9 41,5 3 3 Pacchetti vacanza – nazionali 9,3 50,0 2 4 Cioccolatini e cioccolato 9,1 27,7 6 5 Manifestazioni sportive 7,2 38,6 4 6 Prodotti di pasticceria freschi 4,0 18,4 13 7 Alberghi e motel 2,8 35,0 5 8 Giornali e periodici 2,7 13,7 16 9 Trattamenti di bellezza 2,5 9,4 27 10 Prodotti di pasticceria confezionati 2,3 26,7 7 10 Fiori 2,3 21,6 9 12 Pacchetti vacanza internazionali 2,2 5,9 50 13 Piante 2,0 15,7 14 14 Teatri e teatri lirici 1,9 7,4 42 15 Abbonamenti pay tv e video in streaming 1,8 13,3 17 15 Pullover uomo 1,8 11,2 20 17 Orologeria 1,7 8,6 31 18 Profumi, rossetti, smalto per unghie, fondotinta, mascara 1,6 12,5 18 18 Cinema 1,6 9,4 27 20 Bicchieri, tazze e tazzine 1,5 14,1 15 20 Pigiami uomo, calze e intimo uomo 1,5 11,1 21 20 Ombrelli, occhiali da sole 1,5 8,1 35 23 Abiti completi e pantaloni uomo 1,4 8,5 34 23 Camicie e t-shirt donna 1,4 7,3 44 25 Piatti, ciotole, scodelle e altre stoviglie 1,3 10,5 22 25 Cappotti, giacconi e giacche uomo 1,3 8,0 38 25 Abiti completi, tailleur, vestiti, gonne e pantaloni 1,3 7,0 46 28 Pigiami, intimo e calze donna 1,2 10,0 24 29 Rasoio elettrico, spazzolino elettrico, asciugacapelli 1,1 20,7 10 29 Camicie, t shirt, polo uomo 1,1 10,0 24 29 Giochi tradizionali (giochi di società, puzzle, carte da gioco) 1,1 8,1 35 32 Guanti, cravatte, cinture 0,9 7,0 46 32 Cappotti, giacconi e giacche donna 0,9 7,0 46 34 Padelle, pentole, caffettiera 0,8 8,8 30 35 Pullover donna 0,7 8,0 38 35 Valige, borse, zaini, portafogli 0,7 5,1 53 37 Calzature per donna 0,6 5,1 53 38 Tovaglie, asciugamani, accappatoi 0,5 8,6 31 38 Giocattoli (Bambole, scatole di costruzioni…) 0,5 3,4 56 38 Giochi elettronici 0,5 -7,1 65 41 Liquori 0,4 10,1 23 41 Coltelleria, posateria e argenteria 0,4 6,0 49 41 Film in dvd, download film 0,4 -0,1 61 44 Strumenti musicali 0,3 7,5 41 44 Calzature per uomo 0,3 2,5 57 46 Tappeti 0,2 9,6 26 46 Trapunte, piumoni, copriletto 0,2 7,1 45 48 Superalcolici 0,1 8,6 31 49 Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili 0,0 20,7 10 50 Deodoranti, dopobarba, creme per il viso, il corpo e le mani, schiuma da barba -0,5 9,3 29 50 Lampade da terra e da tavolo -0,5 8,0 38 50 Monitor, stampanti, accessori per smartphone, smartwatch -0,5 -7,4 66 53 Computer desktop -0,7 5,6 51 54 Biciclette e monopattini -1,0 5,5 52 55 Articoli sportivi (Sci, pallone, racchetta, scarponi da sci…) -1,3 0,1 60 56 Frutta fresca (cesto) -1,6 19,3 12 57 Macchine fotografiche e videocamere -1,9 22,2 8 57 Apparecchi per la telefonia fissa -1,9 -1,5 62 59 Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie -2,0 4,0 55 60 Vini spumante -2,2 8,1 35 61 Libri non di narrativa -2,3 -13,0 67 62 Frigoriferi -2,4 11,8 19 63 Vini di qualità -3,0 -1,6 63 64 Libri di narrativa -3,1 -5,0 64 65 Forno microonde, friggitrice ad aria -3,3 1,5 59 66 Aspirapolvere -3,9 -15,3 68 67 Frullatore a immersione, macchina impastatrice -4,8 7,4 42 68 Centrifughe, scaldaletto elettrico -5,5 2,3 58 69 Tv -6,7 -36,9 70 70 Computer portatile, palmare e tablet -10,2 -20,9 69 71 Apparecchi per la telefonia mobile -12,7 -37,1 71

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nella classifica non sono stati considerati i prezzi dei mezzi di trasporto come navi, treni e voli, non essendo classificabili come un regalo.