Codacons: bene multa da 98 milioni di euro inflitta a Apple per abuso di posizione dominante

AgenPress. Bene per il Codacons la sanzione da 98,6 milioni di euro inflitta dall’Antitrust a Apple per violazione dell’articolo 102 del TFUE.

Qualsiasi abuso di posizione dominante si traduce in un danno per il mercato, per gli operatori e per i consumatori finali, e in tal senso è giusto sanzionare quelle pratiche che violano la normativa sulla concorrenza – spiega il Codacons – Nel caso specifico la violazione accertata dall’Antitrust ha interessato un numero enorme di potenziali soggetti, considerato il vasto mercato delle app online per gli utenti del sistema operativo iOS, sempre più utilizzate dai consumatori, mercato dove Apple opera in posizione di totale dominanza tramite il suo App Store.

Ancora una volta le big-tech vengono sanzionate per comportamenti anti-concorrenziali e pratiche scorrette sul fronte della privacy degli utenti, ma si tratta di multe che fanno appena il solletico a tali giganti: basti pensare che nel quarto trimestre fiscale del 2025 Apple ha registrato un fatturato di 102,5 miliardi di dollari e un utile netto di 27,5 miliardi, quasi raddoppiato rispetto ai 14,7 miliardi dell’anno precedente – conclude il Codacons.