Previsioni Meteo del 9 Gennaio 2026

AL CENTRO – Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni, con quota neve in calo sui 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fin sotto i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie e fin verso gli 800 metri sui rilievi della Sardegna, più asciutto sui settori adriatici.