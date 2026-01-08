type here...

Previsioni Meteo del 9 Gennaio 2026

Meteo
redazione
Da redazione
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 9 Gennaio 2026.

AL NORD – Al mattino molta nuvolosità su tutte le regioni con locali piogge sulla Liguria e precipitazioni sparse sulle Alpi nevose fino a bassa quota. Al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi con neve a quote medio-basse, asciutto altrove. In serata e nella notte ancora molte nubi con tempo asciutto e fenomeni sui settori alpini con neve fin verso i 300-500 metri.
 

AL CENTRO – Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio poche variazioni, con quota neve in calo sui 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni sparse con neve in Appennino fin sotto i 1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino locali piogge su Sardegna e settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge sparse e neve in Appennino a quote medie e fin verso gli 800 metri sui rilievi della Sardegna, più asciutto sui settori adriatici.

Temperature minime in generale rialzo su tutta la Penisola, massime stabili o in lieve calo al Nord ed in aumento sul resto d’Italia.

