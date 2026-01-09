Associazioni Animaliste: “Presidio contro la sfilata degli animali per Sant’Antonio”

AgenPress. Abbiamo fatto chiudere il Palio degli Asinelli di Martinengo con le nostre diffide. Ce la metteremo tutta per fare chiudere definitivamente anche il Palio delle Oche di Lacchiarella e il Palio di Bereguardo.

Abbiamo fatto una Proposta di Legge Popolare raccogliendo migliaia di firme contro l’accattonaggio che sfrutta animali, che a breve verrà approvata in Commissione Sanità dalla Regione Lombardia.

Presto un corteo per chiedere che venga riformato il Libro 3° della Proprietà del Codice Civile, che ancora considera gli animali “res”, “beni mobili “ e il libro 1° della Persona e la Famiglia, riconoscendo gli animali familiari, compresi equini, conigli, ovini, tutti quelli che sono nelle case e a cui si è particolarmente “affezionati”. Tasse veterinarie ridotte

Le battaglie sono tante e noi andiamo avanti, senza farci intimorire da niente e nessuno. Chiediamo di unirvi, dando valore e rispetto agli animali, esseri viventi, sensibili e senzienti.

Vi aspettiamo domenica 11 gennaio – h 14.00 – in via Micca angolo San Giuseppe – Saronno (Va) dichiarano molteplici Associazioni di Animali tra cui: Task Force Animalista, Fronte Animalista, Avi Associazione Vegani Internazionali, NoMattatoi Milano, Leal, Codice Vegan.