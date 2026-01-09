Massiccio attacco di droni e missili balistici russi su Kiev. Danneggiato l’edificio dell’ambasciata del Qatar

AgenPress. Quattro persone sono morte e 19 sono rimaste ferite a Kiev dopo che la Russia ha lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni in Ucraina nella notte tra l’8 e il 9 gennaio.

L’acqua corrente e l’elettricità sono state interrotte in alcune parti della capitale ucraina a seguito di attacchi russi alle infrastrutture. L’attacco notturno è avvenuto mentre si prevedeva un calo delle temperature e forti nevicate, sollevando il dubbio che gli attacchi possano essere stati programmati per interrompere l’erogazione di energia e riscaldamento prima dell’ondata di freddo.

L’attacco ha preso di mira impianti energetici e infrastrutture civili. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il riscaldamento e l’elettricità, ha affermato Zelensky in un post su Telegram. Ha aggiunto che la Russia ha lanciato 242 droni e missili balistici da crociera durante la notte e che un drone russo ha danneggiato anche l’edificio dell’ambasciata del Qatar a Kiev.

Diversi quartieri della capitale sono stati colpiti. I palazzi residenziali nei distretti di Pechersk e Desnianskyi hanno subito danni a causa dei droni e della caduta di detriti, e che nel distretto di Shevchenkivsky sarebbe scoppiato un incendio.

Le prime esplosioni sono state segnalate a Kiev intorno alle 23:45. L‘aeronautica militare aveva lanciato l’allarme per una minaccia di missili balistici e segnalato droni diretti verso la capitale.

Un’altra minaccia missilistica a livello nazionale è stata emessa intorno alle 2:13, dopo che l’aeronautica militare ucraina ha rilevato il decollo di alcuni jet da combattimento russi.

Ulteriori esplosioni di missili hanno scosso la capitale ucraina intorno alle 3:00 del mattino.

Secondo quanto riportato dai media locali, a seguito dell’attacco si sarebbe sviluppato un incendio in un edificio residenziale del noto complesso residenziale Comfort Town di Kiev.

“Nel quartiere di Darnytskyi, un drone si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale. Un negozio a un piano nelle vicinanze e le finestre di un edificio residenziale di nove piani nelle vicinanze sono stati parzialmente danneggiati”. Nel distretto di Dniprovskyi, gli incendi hanno distrutto due edifici residenziali. Le onde d’urto hanno danneggiato il tetto di un altro edificio residenziale e i detriti del drone sono caduti su un parco giochi per bambini.

“Nel distretto di Pechersky, a causa della caduta di detriti di droni, la facciata di un edificio residenziale di nove piani è stata parzialmente distrutta. Anche un edificio non residenziale a più piani è stato danneggiato”.

I funzionari comunali hanno inoltre segnalato interruzioni del servizio della metropolitana a causa di interruzioni di corrente. I treni sulla tratta sotterranea hanno subito ritardi, mentre il servizio sulla tratta in superficie tra le stazioni di Dnipro e Lisova è stato sospeso.

La Russia ha anche lanciato un missile balistico a medio raggio Oreshnik sulla città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale, nella notte del 9 gennaio, ha affermato il Ministero della Difesa russo, definendo l’attacco una “ritorsione” per un tentativo di attacco con un drone ucraino contro una delle residenze del presidente Vladimir Putin, un’affermazione che Kiev ha negato.