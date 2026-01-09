Mosca afferma di aver colpito l’Ucraina con il missile ipersonico Oreshnik

AgenPress. La Russia ha lanciato il suo nuovo missile balistico a medio raggio Oreshnik contro la città di Leopoli, nell’Ucraina occidentale ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, definendo l’attacco una “ritorsione” per un tentativo di attacco con un drone ucraino contro una delle residenze del presidente Vladimir Putin.

L’Oreshnik è un missile balistico russo a medio raggio, pubblicizzato come un nuovo sistema difficile da intercettare, progettato per trasportare armi nucleari. Il missile utilizzato nell’attacco a Leopoli, a circa 60 chilometri dal confine polacco, non era equipaggiato con testate nucleari.

Verso mezzanotte a Leopoli si sono verificate una rapida sequenza di circa quattro o cinque esplosioni. L’allerta aerea era attiva, ma non c’era alcun avviso di un drone o di un missile in arrivo nella regione.

Il Ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco dell’Oreshnik ha preso di mira infrastrutture energetiche e impianti di produzione di droni.

Questa è la seconda volta che la Russia utilizza l’Oreshnik in un attacco contro l’Ucraina.