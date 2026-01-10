type here...

I manifestanti anti-ICE si radunano in tutti gli Stati Uniti

AgenPress. Migliaia di persone hanno marciato a Minneapolis per protestare contro la sparatoria mortale di una donna da parte di un agente federale dell’immigrazione.

La manifestazione di Minneapolis è stata una delle centinaia di proteste previste in città e paesi di tutto il paese. Si è svolta in una città in preda al panico dopo l’omicidio di Renee Good, avvenuto mercoledì scorso per mano di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement.

“Stiamo tutti vivendo nella paura in questo momento”, ha detto una madre di due figli di Minneapolis, che si è unita alla protesta sabato. “L’ICE sta creando un ambiente in cui nessuno si sente al sicuro e questo è inaccettabile”.

Venerdì sera, una protesta davanti a un hotel di Minneapolis che ha attirato circa 1.000 persone è sfociata in violenza, con i dimostranti che hanno lanciato ghiaccio, neve e pietre contro gli agenti, ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis. Un agente ha riportato ferite lievi dopo essere stato colpito da un pezzo di ghiaccio. Ventinove persone sono state arrestate e rilasciate.

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha ribadito l’appello alla pace.

“Trump ha inviato migliaia di agenti federali armati nel nostro Stato, e ci è voluto un solo giorno perché uccidessero qualcuno”, ha scritto Walz sui social media. “Ora non vuole altro che vedere il caos distogliere l’attenzione da quell’azione orribile. Non dategli quello che vuole”.

