Iran: dilagano le protese. Trump: “Dico ai leader iraniani è meglio che non iniziate a sparare perché inizieremo a sparare anche noi”

AgenPress. Nelle strade delle città di tutto il Paese, i manifestanti hanno ignorato le minacce di punizioni severe da parte dei leader iraniani e gli avvertimenti dei gruppi per i diritti umani in merito alle uccisioni clandestine.

Le nuove proteste sono scoppiate mentre il presidente Donald Trump ha nuovamente avvertito il regime islamico che sarebbe intervenuto se i dimostranti fossero stati uccisi. “Dico ai leader iraniani: è meglio che non iniziate a sparare perché inizieremo a sparare anche noi”.

Il procuratore generale iraniano Mohammad Movahedi Azad ha dichiarato che i manifestanti saranno considerati “nemici di Dio”, un’accusa che in Iran prevede la pena di morte.

Le manifestazioni, iniziate quasi due settimane fa con proteste economiche dovute al crollo della valuta e all’impennata dell’inflazione la scorsa settimana, si sono ora trasformate in una delle più grandi sfide che la Repubblica islamica abbia mai dovuto affrontare nei suoi 47 anni di storia, con migliaia di persone scese in piazza nelle città grandi e piccole di tutto il Paese per chiedere la cacciata del clero al potere.

La Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, la massima autorità del Paese, ha tracciato una linea dura in un discorso infuocato e ha affermato che la Repubblica Islamica non avrebbe ceduto di fronte alle proteste interne o alle pressioni esterne, una posizione che probabilmente spingerà le forze di sicurezza a reagire con ancora più violenza contro i dimostranti, affermano gli analisti.

“In questo momento siamo molto preoccupati che dopo il blocco di Internet la brutalità aumenti”, ha detto Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore del gruppo norvegese Iran Human Rights.

In un rapporto pubblicato venerdì, l’organizzazione ha segnalato che durante le due settimane di proteste sono state uccise almeno 51 persone, tra cui otto bambini, distribuite in 11 province del Paese.

Amnesty International ha lanciato un avvertimento altrettanto duro venerdì in un post su X.

“Le autorità iraniane hanno ancora una volta deliberatamente bloccato l’accesso a Internet all’interno dell’Iran per nascondere la vera portata delle gravi violazioni dei diritti umani e dei crimini di diritto internazionale che stanno commettendo per reprimere le proteste a livello nazionale”, ha affermato il gruppo.

I video diffusi e geolocalizzati mostrano enormi folle a Mashhad e a Teheran che scandiscono slogan contro Khamenei.

Un post su X mostra i manifestanti nel quartiere Saadat Abad di Teheran sottolinea che il video è stato inviato tramite Starlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk, che potrebbe essere un modo per i manifestanti di aggirare il blackout di internet. È noto che i terminali Starlink sono stati introdotti clandestinamente in Iran durante l’ultima grande ondata di proteste del 2022 e del 2023.

I video pubblicati sui social media indicano anche che le forze di sicurezza hanno probabilmente scatenato una repressione feroce e sanguinosa in tutto il Paese e che alcuni manifestanti hanno attaccato edifici governativi.

Amiry-Moghaddam ha affermato che la sua organizzazione aveva sentito parlare del “massiccio uso della violenza” nella città di Karaj, a ovest di Teheran.

Un altro video mostra l’edificio comunale della città di Karaj in fiamme.

Violenze sono scoppiate anche nella città di Zahedan, nel sud-est dell’Iran. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sulla folla di manifestanti, secondo l’Organizzazione Hengaw per i diritti umani.

Reza Pahlavi, figlio in esilio del defunto scià iraniano, ha invitato i manifestanti a prepararsi a conquistare i centri cittadini di tutto l’Iran. Ha anche indetto uno “sciopero nazionale” mirato ai settori dei trasporti, del petrolio, del gas e dell’energia per destabilizzare il regime.

Il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esortando le autorità iraniane a “esercitare moderazione“.

“Siamo profondamente preoccupati per le segnalazioni di violenza da parte delle forze di sicurezza iraniane e condanniamo fermamente l’uccisione dei manifestanti”, si legge nella dichiarazione. “Le autorità iraniane hanno la responsabilità di proteggere la propria popolazione e devono garantire la libertà di espressione e di riunione pacifica senza timore di rappresaglie”.

Secondo gli analisti, mentre il governo iraniano intensifica la violenza, è improbabile che le proteste cessino presto.