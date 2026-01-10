L’attore turco Can Yaman arrestato e poi rilasciato a Istanbul: coinvolto in un’indagine sulla droga

AgenPress. L’attore turco Can Yaman — molto famoso anche in Italia per i suoi ruoli in serie televisive di grande successo come Sandokan, Viola come il mare e Il Turco — è stato arrestato la notte del 10 gennaio 2026 a Istanbul nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura locale.

L’operazione, condotta dalle forze dell’ordine turche, ha portato alla perquisizione e all’irruzione in nove locali notturni della città, tra cui discoteche e hotel frequentati da vip, giornalisti, influencer e gestori. Nel corso dell’intervento sarebbero state sequestrate varie sostanze stupefacenti, tra cui cannabis, cocaina e pastiglie, oltre a strumenti come bilance di precisione.

Tra le persone fermate durante la retata, oltre a Yaman, figurano diverse altre figure note, tra cui l’attrice Selen Gorguzel, ex conduttrici televisive, proprietari di locali e YouTuber.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche basate su fonti turche, non esisteva un mandato d’arresto specifico per Can Yaman al momento dell’operazione. L’attore si trovava nel locale nel quale è avvenuto il controllo quando, a seguito di una soffiata, la polizia ha trovato alcune sostanze stupefacenti addosso e lo ha fermato immediatamente.

Nelle ore successive all’arresto, Can Yaman è stato rilasciato dalle autorità turche. Secondo i media locali, il rilascio è avvenuto dopo che l’attore ha chiarito la sua posizione con gli inquirenti

Nonostante il clamore mediatico, al momento non risultano notizie ufficiali su accuse penali formali contro Yaman né su eventuali procedimenti giudiziari aperti a suo carico.