Trump: “Prenderanno il controllo della Groenlandia, perché se non lo faremo lo farà la Russia o la Cina”

AgenPress. Secondo il presidente Donald Trump, il tentativo di prendere il controllo della Groenlandia è una necessità di “sicurezza nazionale”, fondamentale per rafforzare il controllo dell’Artico contro possibili minacce provenienti da Russia e Cina.

“Questa è una minaccia davvero spaventosa, a dire il vero”, ha dichiarato Aaja Chemnitz, una dei due parlamentari groenlandesi nel parlamento danese. “Non si può semplicemente comprare un altro Paese, un popolo, l’anima della Groenlandia”, ha aggiunto.

“Tutti in Groenlandia ne stanno parlando e molte persone sono preoccupate e preoccupate.”

Questo allarme è condiviso in tutte le capitali europee.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accusato gli Stati Uniti di “essersi liberati dalle regole internazionali che erano soliti promuovere”, mentre il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha avvertito che il mondo rischia di sprofondare in una “tana di ladri, dove i più senza scrupoli prendono tutto ciò che vogliono”.

La vasta isola, grande più o meno quanto l’Alaska e la California messe insieme, è abitata solo da 57.000 persone. La Danimarca colonizzò la Groenlandia 300 anni fa e negli anni ’70 le concesse lo status di territorio autonomo, pur mantenendo il controllo militare e della politica estera.

I progetti americani sulla Groenlandia risalgono a ben prima di Trump. Nel 1867, l’allora Segretario di Stato William H. Seward prese in considerazione l’annessione della Groenlandia e dell’Islanda, dopo aver recentemente acquistato l’Alaska dalla Russia.

Durante la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti presero brevemente il controllo della Groenlandia per impedire che venisse utilizzata dai nazisti e, dal 1951, esiste un accordo che consente agli Stati Uniti di “costruire, installare, mantenere e gestire” basi militari in tutta l’isola.

Quando Trump dichiarò per la prima volta di voler acquistare la Groenlandia nel 2019, in quello che descrisse come un “affare immobiliare”, la cosa fu ampiamente considerata assurda a livello internazionale.

Ma dopo anni di pressioni da parte di Trump e l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, in Europa sono in pochi a ridere.

La prossima settimana il Segretario di Stato Marco Rubio incontrerà i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia per ulteriori discussioni, mentre i funzionari spingono per un accordo.

Ma la Casa Bianca afferma che tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa l’azione militare. Un attacco da parte del membro più potente della NATO contro un alleato farebbe probabilmente implodere l’alleanza, che per decenni ha sostenuto il principio della difesa collettiva.

“Faremo qualcosa sulla Groenlandia, che ci piaccia o no, perché se non lo faremo, la Russia o la Cina prenderanno il controllo della Groenlandia e non avremo più la Russia o la Cina come vicini”, ha detto Trump. “Non permetteremo alla Russia o alla Cina di occupare la Groenlandia, e questo è ciò che accadrà se non ne saremo i proprietari”.