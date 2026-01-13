Caso Epstein. La commissione voterà la prossima settimana per ritenere Bill Clinton colpevole di oltraggio alla corte

AgenPress. La Commissione di vigilanza della Camera ha annunciato che cercherà di processare l’ex presidente Bill Clinton per oltraggio al Congresso, dopo che non si è presentato a una deposizione nell’ambito dell’indagine nei confronti di Jeffrey Epstein.

Il Presidente della Commissione di controllo della Camera, James Comer ha affermato che, poiché Clinton ha deciso di non presentarsi “alla sua citazione in giudizio”, la commissione voterà la prossima settimana per ritenere l’ex presidente colpevole di oltraggio alla corte.

“Abbiamo comunicato con i legali del Presidente Clinton per mesi, dando loro un’opportunità dopo l’altra, di comunicarci una data, e loro continuano a rimandare a tal punto che non avevamo più idea se si sarebbero presentati.

A seguito delle citazioni in giudizio emesse l’anno scorso, il comitato aveva programmato una deposizione con Clinton per martedì mattina e una con l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton per mercoledì.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha dichiarato che “sarebbe un oltraggio al Congresso” se i Clinton non partecipassero alle deposizioni di questa settimana.

In una lettera i Clinton hanno affermato che non avevano intenzione di presentarsi alle deposizioni programmate, sostenendo che le citazioni sono “Illegali”.

“Ogni persona deve decidere quando ne ha abbastanza ed è pronta a combattere per questo Paese, i suoi principi e il suo popolo, a prescindere dalle conseguenze”, hanno scritto i Clinton. “Per noi, quel momento è arrivato”. I Clinton sono consapevoli hanno della possibilità che la commissione votasse per condannarli per oltraggio alla corte.

“Ci aspettiamo che ordinerete alla vostra commissione di cercare di denunciarci per oltraggio alla corte”, hanno scritto, aggiungendo: “Direte che non spetta a noi prendere la decisione. Ma l’abbiamo presa noi. Ora tocca a voi prendere la vostra”.

“Nonostante tutto ciò che deve essere fatto per aiutare il nostro Paese, siete sul punto di bloccare il Congresso per perseguire un processo raramente utilizzato, letteralmente progettato per portare alla nostra incarcerazione”, hanno scritto. “Questa non è la via d’uscita dai mali dell’America, e ci difenderemo con forza”.