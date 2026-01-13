I messaggi inviati a Maduro diventano virali

AgenPress. I venezuelani americani si sono svegliati il ​​3 gennaio con la notizia della cattura del leader venezuelano e, dopo aver controllato le condizioni dei loro familiari rimasti in patria, molti di coloro che si opponevano al suo governo hanno iniziato a festeggiare.

Ora, una campagna di lettere ha dato a molti l’opportunità di fargli sapere cosa provano e le reazioni sono diventate virali sui social media.

I messaggi spaziavano da commenti divertenti e sarcastici che prendevano in giro Maduro ad aneddoti di famiglie separate e giorni trascorsi a morire di fame. “Fratello, fa freddo negli Stati Uniti?” si leggeva in un messaggio. “Ora non puoi più mangiare le arepas“, diceva un altro, riferendosi a uno dei piatti tradizionali del Paese.

Altri hanno condiviso le oscure storie personali vissute sotto il regime di Maduro.

“Ho trascorso 11 anni senza la mia famiglia a causa tua, e non lo dimenticherò mai”, si leggeva in un messaggio. “Ma ora sono felice che tu debba trascorrere del tempo senza la tua famiglia, senza tua moglie, solo nella tua fredda stanza“.

L’idea di indirizzare messaggi a Maduro è nata da una ventunenne venezuelana americana, fuggita dal Paese nel 2015, che voleva dare alle persone ancora residenti nel Paese sudamericano la possibilità di celebrare questo momento storico.

In un messaggio indirizzato al “caro e spregevole leader” si legge che “sarà ricordato come la cosa peggiore che ci sia capitata“; in un altro “nessuna punizione che gli Stati Uniti potrebbero infliggerti potrebbe riparare il danno che hai fatto“.