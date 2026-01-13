Iran. Trump: “Gli aiuti sono in arrivo continuate a protestare”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha esortato i civili iraniani a continuare a protestare e ha affermato che “gli aiuti sono in arrivo”.

Negli ultimi giorni, Trump ha aumentato la pressione su Teheran, avvertendo che potrebbe lanciare attacchi militari pur rimanendo aperto ai negoziati. Ha anche imposto una tariffa del 25% su chi fa affari con la Repubblica Islamica, il regime teocratico che governa il Paese da quasi 50 anni.

In un post su Truth Social, ha scritto: “CONTINUA A PROTESTARE – PRENDI IL CONTROLLO DELLE TUE ISTITUZIONI!!! Poi, senza fornire dettagli, ha aggiunto: “GLI AIUTI STANNO ARRIVANDO”.

L’Iran ha dichiarato di essere aperto alla diplomazia, minacciando tuttavia gli Stati Uniti e Israele di ritorsioni in caso di attacco.

All’interno del Paese, le autorità hanno interrotto l’accesso a Internet e le chiamate telefoniche dall’estero, soffocando le informazioni sulla sanguinosa risposta del governo alle manifestazioni inizialmente scatenate dall’aumento dei prezzi. Centinaia di persone sono state uccise, hanno dichiarato gli attivisti, e un video mostra i corpi allineati fuori da un obitorio vicino a Teheran , circondati dai loro cari che piangevano e urlavano.

Secondo i gruppi per i diritti umani, il livello di violenza ha superato quello delle precedenti proteste del 2022 e del 2023.

“C’è molta più violenza e penso che ciò dipenda dal modo in cui la Repubblica islamica si sente minacciata”, ha detto in un’intervista Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore del gruppo norvegese Iran Human Rights.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha affermato che la situazione è ora “sotto controllo totale”. Ha anche dichiarato ad Al Jazeera che “internet è stato interrotto solo dopo che abbiamo affrontato operazioni terroristiche e ci siamo resi conto che gli ordini provenivano dall’esterno del Paese”.

Khamenei, da parte sua, ha affermato in un messaggio che le grandi contro-manifestazioni governative sono un segno della forza del popolo iraniano e un avvertimento agli Stati Uniti di non intromettersi nel Paese.

“Questo è stato un avvertimento ai politici americani affinché smettessero di ingannare e non facessero affidamento su mercenari traditori”, ha affermato.