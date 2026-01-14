type here...

Ferragni assolta, Codacons: si chiude vicenda che ha portato all’attenzione il settore della beneficenza

GRAZIE A BATTAGLIA CODACONS MAI PIU’ CASI COME PANDORO-GATE IN ITALIA E MAGGIORI GARANZIE PER CHI DONA

AgenPress. Con l’assoluzione di Chiara Ferragni si chiude una pagina che ha portato all’attenzione pubblica e delle istituzioni il vuoto che regnava in Italia sul fronte della beneficenza e delle iniziative di solidarietà avviate su web e social network.

Lo afferma il Codacons, dalle cui denunce era nata l’intera vicenda “pandoro-gate”, commentando la decisione del Tribunale di Milano.

La nostra battaglia ha evidenziato le troppe carenze esistenti in Italia in tema di beneficenza e iniziative che mischiavano marketing e solidarietà, e ha portato ad una maggiore attenzione sul tema in favore dei cittadini che decidono di donare i propri soldi – spiega l’associazione – Grazie a quanto fatto dal Codacons non ci saranno più casi come il pandoro-gate in Italia, anche grazie ad un disegno di legge, il cosiddetto Ddl Beneficenza, che si prefigge di garantire maggiore trasparenza ai cittadini e fissare limiti e paletti stringenti per produttori, influencer e testimonial.

