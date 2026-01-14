Gli Stati Uniti ritirano le truppe dalla base aerea in Qatar

Centinaia di soldati hanno iniziato a lasciare la base aerea di Al Udeid mentre il presidente Donald Trump sta valutando una serie di opzioni in risposta alla repressione mortale dei manifestanti da parte del regime iraniano

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare centinaia di soldati dalla loro più grande base aerea in Medio Oriente in vista di una possibile azione militare del presidente Donald Trump contro l’Iran.

Secondo le fonti, le truppe della base aerea di Al Udeid si stanno spostando in altre strutture e hotel della regione, per metterli al sicuro nel caso in cui un attacco statunitense dovesse scatenare una rappresaglia da parte di Teheran contro gli interessi americani.

Il governo del Qatar ha affermato che il personale verrà ritirato dalla base “in risposta alle attuali tensioni regionali”. In una nota ha affermato che adotterà “tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei suoi cittadini e residenti come massima priorità”.

Nel frattempo, la missione statunitense in Arabia Saudita ha consigliato al personale e ai cittadini americani di “esercitare maggiore cautela e limitare i viaggi non essenziali verso qualsiasi installazione militare nella regione”.

L’iniziativa giunge mentre il presidente Donald Trump sta valutando una serie di opzioni per una potenziale azione militare in Iran in risposta alla repressione mortale dei manifestanti da parte del regime.

Domenica, funzionari iraniani hanno affermato che, in caso di attacco, le basi militari statunitensi e israeliane nella regione potrebbero essere prese di mira.

“I centri militari e marittimi statunitensi saranno i nostri obiettivi legittimi”, ha affermato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf in un discorso trasmesso dalla televisione di stato iraniana.