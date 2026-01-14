I deputati repubblicani accendono sigari e sigarette sulle foto di Khamenei

AgenPress. I deputati repubblicani stanno sfruttando una tendenza dei social media per mostrare il loro sostegno ai manifestanti anti-regime in Iran.

Il senatore repubblicano del Montana Tim Sheehy e la deputata Claudia Tenney, hanno pubblicato delle foto in cui si ritraggono mentre usano foto dell’Ayatollah Ali Khamenei per accendere rispettivamente una sigaretta e un sigaro. Entrambi i deputati hanno utilizzato la didascalia “Fumateli se ne avete”.

Le immagini del parlamentare rispecchiano una tendenza dei social media, che vede le persone usare foto di Khamenei in fiamme per accendere sigarette e sigari. La tendenza è emersa mentre il popolo iraniano protesta sempre più intensamente contro il regime islamico. Il movimento contro il regime ha visto un crescente sostegno dall’estero, con i leader mondiali che sostengono il popolo iraniano.

Tim Sheehy ha dichiarato di prendere la questione personalmente, affermando che l’Iran ha partecipato alla tortura, al rapimento e all’uccisione di americani in tutto il mondo, “compresi i miei amici”.

“Il coraggio del popolo iraniano di fronte a decenni di oppressione da parte di un regime brutale ed estremista è straordinario. Uomini e donne in tutto l’Iran stanno rischiando la vita per opporsi ai mullah autoritari che hanno negato loro le libertà fondamentali per generazioni”, ha dichiarato Claudia Tenney.