AgenPress. Mentre la leadership iraniana cerca di sedare i peggiori disordini interni che la Repubblica islamica abbia mai dovuto affrontare, Teheran sta cercando di dissuadere il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalle ripetute minacce di intervento a favore dei manifestanti antigovernativi.

Secondo alcune indiscrezioni dei media affermano che “l’intervento militare statunitense potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore“. Anche un funzionario israeliano ha affermato che sembra che Trump abbia deciso di intervenire, sebbene la portata e i tempi rimangano poco chiari.

Donald Trump che si trova ad affrontare una linea rossa da lui stesso creata in Iran, è sempre più convinto di dover adottare misure decisive contro il regime, nel mezzo di una violenta e mortale repressione dei manifestanti.

Negli ultimi giorni, il team per la sicurezza nazionale del presidente americano si è diviso sull’opportunità di procedere con un “attacco aereo”. I funzionari statunitensi hanno insistito sul fatto che un’eventuale mossa militare non includerebbe l’impiego di truppe sul terreno e hanno affermato che l’amministrazione non desidera un coinvolgimento militare prolungato in Iran.

Una delle opzioni a disposizione del presidente è un attacco alle strutture legate ai servizi di sicurezza iraniani, responsabili della repressione dei manifestanti.

Trump ha ripetutamente minacciato un’azione militare contro il governo iraniano per l’uso letale della forza contro i manifestanti, e ora si sente in dovere di darvi seguito. La domanda che rimane è che tipo di azione sceglierà alla fine.

Un calcolo chiave nel processo decisionale è se i benefici di un’azione militare superino le potenziali ritorsioni di Teheran, che ha insistito sul fatto che prenderà di mira le risorse americane in Medio Oriente se gli Stati Uniti attaccassero.