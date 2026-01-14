Trump: “La NATO dovrebbe aiutare gli Stati Uniti ad acquisire la Groenlandia”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che la NATO dovrebbe aiutare gli Stati Uniti ad acquisire la Groenlandia.

In un post sul suo social media, Trump ha ribadito la sua tesi secondo cui gli Stati Uniti “hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale”. Ha aggiunto che “la NATO dovrebbe farci da apripista per ottenerla” e che altrimenti la Russia o la Cina l’avrebbero… “E QUESTO NON ACCADRÀ!”

“La NATO diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Stati Uniti”, ha scritto Trump.

La Groenlandia, territorio semiautonomo della Danimarca, alleata della NATO, è al centro di una tempesta geopolitica, poiché Trump insiste di volerne prendere il controllo – e gli abitanti della sua capitale, affermano che non è in vendita. La Casa Bianca non ha escluso di prendere l’isola artica con la forza.

Il Primo Ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa a Copenaghen che “se dovessimo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca, sceglieremmo la Danimarca. Sceglieremmo la NATO. Sceglieremmo il Regno di Danimarca. Sceglieremmo l’UE”.