Un prigioniero iraniano liberato afferma: “Con Trump, la Repubblica islamica ha trovato pane per i suoi denti”

AgenPress. L’ex corrispondente del Washington Post da Teheran, Jason Rezaian, che ha trascorso 544 giorni come prigioniero politico in Iran, ha invitato il presidente Donald Trump a cogliere di sorpresa l’attuale regime iraniano e a iniziare a pianificare un’era post-Repubblica Islamica.

In un editoriale di martedì , Rezaian ha raccontato il suo arresto nel 2014 da parte del governo iraniano, che, a suo dire, era dovuto al suo lavoro di copertura dei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. Ha scritto che questa copertura “alla fine mi ha portato a essere preso in ostaggio e usato come leva” proprio negli stessi negoziati di cui si occupava.

Rezaian, che ora lavora come direttore delle iniziative per la libertà di stampa, ha affermato che per la prima volta da quando ha lasciato l’Iran nel 2016, si stava concedendo la speranza di poter tornare un giorno, mentre i manifestanti cercano di rovesciare la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, e il suo regime.

“Con Trump, la Repubblica islamica ha trovato il suo avversario: un avversario molto più forte che, come la sua leadership, crede che le regole non si applichino a lui”, ha sostenuto.

Sebbene Rezaian solitamente eviti di fare previsioni sull’Iran, ha affermato che “due cose sembrano molto chiare” sulla situazione che si sta delineando nel Paese.

“In primo luogo, non importa quanto siano sofisticati e istruiti molti iraniani, esiste e esisterà un comprensibile desiderio di vendetta contro la vecchia guardia per decenni di dure ingiustizie. Un approccio basato sulla legge alla responsabilità in Iran e presso i tribunali internazionali darebbe molti più frutti rispetto alla distruzione delle istituzioni esistenti su cui i cittadini comuni fanno affidamento”, ha sostenuto. “La continuità sarà essenziale per una transizione ordinata”.

La sua seconda previsione era che “quando il regime cadrà definitivamente, chiunque guiderà l’Iran ora vivrà quasi certamente lì”, aggiungendo che sarebbe “irrealistico e francamente ingiusto” aspettarsi che il figlio dello scià rovesciato nel 1979, il principe ereditario Reza Pahlavi , da tempo in esilio, prenda il posto di Khamenei.

“Se questa persona, chiunque essa sia, sarebbe in grado di provvedere meglio alle necessità degli iraniani e di garantire un futuro migliore rispetto agli attuali governanti autoritari del Paese è ancora un mistero”.